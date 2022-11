Breagullsfest in Leffinge wordt laatste optreden van cultband Seagulls: “Hiermee is de cirkel rond”

Zaterdag 3 december zetten de broers Sil, Ward en Bavo Meeus een punt achter hun band Seagulls. “Op Leffingeleuren is alles ooit begonnen en nu eindigt ons verhaal in muziekclub De Zwerver. Breagullsfest wordt ons laatste optreden. Zo is de cirkel rond. We willen er een leuke avond van maken met al onze vrienden en fans”, zegt Sil, de oudste van de broers.

Opgegroeid in de Blekerijstraat in Westkerke zijn de oudste broers Meeus, Sil en Ward intussen uit het nest gevlogen. Maar alles begon wel in het ouderlijke huis, waar ze de vrijheid kregen om artistiek en muzikaal bezig te zijn. “Ik ben daar muziek beginnen schrijven en Ward maakte er zijn eerste instrumenten uit allerlei recyclagemateriaal, zoals een gitaar uit een skatebord. Toen gingen we samen musiceren en is onze jongste, Bavo, er op zijn 18de bijgekomen. Mensen noemden ons De Mèèuwen, vandaar onze naam Seagulls”, vertelt Sil Meeus.

Straatmuziek

In de acht jaar dat de broers als Seagulls in binnen- en buitenland optraden, hebben ze een groot stuk van de wereld gezien. “De bekendheid is er in feite gekomen na onze trip naar Australië om te surfen. Daar gingen we gewoon op straat spelen, busking of straatmuziek maken. Dat sloeg daar enorm aan. Ook onze soort muziek. Veel toevalligheden hebben ons daarna een boost gegeven. Onder andere leerden we er een Nederlander kennen bij wiens label we dan platen konden uitbrengen. Via hem konden we dan optreden in Nederland en zo ging de bal aan het rollen”, vertelt Sil.

“Veel toevalligheden hebben ons een boost gegeven”

De broers zorgden met Seagulls voor twee EP’s en brachten al heel wat singles uit. Zopas is hun allerlaatste nummer geperst: Golden Sea. In eigen land heeft Seagulls vooral aan de kust gespeeld, in surfclubs en aan beachbars. “Bijna niet in grote steden. Daar paste onze muziek ook minder. Wij brengen dan ook regg-‘n-roll, een mix van reggae, rock-‘n-roll en ska, met surfy invloeden. Onze vibe en muziek zijn zon, zee en strand. We zijn dan ook alle drie fervente surfers. Onze nummers, die we qua tekst en muziek volledig zelf schrijven, gaan vooral over onszelf, over ervaringen en leute maken”, omschrijft Sil waarvoor Seagull staat.

Topherinnering

“Tijdens ons laatste optreden willen we samen met de bevriende band The Breelers of BRLRS voor een grote show zorgen in De Zwerver met veel ambiance, veel plezier en veel topherinneringen. Na onze optredens is er nog een afterparty met The Freddy’s”, nodigt Sil Meeus uit.