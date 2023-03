Branko Vandamme draait als dj in grootste discotheek van het land

Vrijdagnacht draait dj Branko Vandamme (23) uit Geluwe in de Versuz in Hasselt, de grootste discotheek van ons land. “Mijn set mag drie kwartier duren en hopelijk levert dat een kans op diverse festivals op. Toen ik destijds begon als dj in het toenmalig jeugdhuis de Jukte in de kelder van het GC De Gaper in Geluwe was het mijn droom om ooit te mogen draaien op Tomorrowland. Wie weet komt die jeugddroom nu dichterbij.”

“Eerst was ik in de Versuz van de partij tijdens de selecties, zonder publiek. Toen moest ik een kwartier draaien. Het was daar dj na dj. Per genre bleven er acht à negen over. Ik doe mee in de categorie allround. Alle genres dus in één set.”

“Ik sta op de timing om 0.30 uur en zal dus draaien tot 1.15 uur. Vanuit Kortrijk vertrekken we met een autobus met zo’n 35 vrienden. We stappen in Hasselt om 5 uur de bus op richting Kortrijk. De organisatoren van deze dj contest maken op basis van wat we brengen de selecties om deze zomer te draaien op allerlei festivals.”

Zijn jongere broer Remko voetbalt bij derdeklasser SV Rumbeke. Branko werkt voor het bouwbedrijf All-Bouw in Roeselare. “Ik help er mee aan de marketing”, klinkt het. “Het is is ondertussen al zo’n acht jaar geleden dat ik begon als dj. Ondertussen zat corona er twee jaar tussen en was er niks.”

Vinson

Branko draait als Vinson. “Op zoek naar een naam kreeg ik de tip om mijn familienaam in een familienaam in te tikken maar dat kan gewoonweg niet. Er kwam Vinson uit en ik vond dat wel goed klinken. Met de voorbereiding voor mijn set in Hasselt ben ik twee weken bezig geweest. Dat ging van testen tot verschillende overgangen proberen. En natuurlijk ook zorgen dat de tijd klopt.”

In het begin draaide Vinson in Geluwe, Wervik, Menen en Wevelgem. “In Wervik draaide ik al dikwijls in jeugdhuis BP en in september vorig jaar won ik de dj context op de Tinekesfeesten in Heule. Daardoor kreeg ik meer en meer boekingen maar op mijn agenda is er voor de komende maanden alvast nog plaats.”

Branko zorgde ook voor de ambiance tijdens Fantaspi van Chiro Jow in Wervik. “Ik draaide nog niet echt veel op fuiven maar vooral in jeugdhuizen”, klinkt het. “Ik vind het alvast straf dat ik in de plaats van op fuiven nu direct mag gaan draaien in de grootste discotheek van België die tevens gequoteerd staat als de beste in ons land.”

Wie zich eens wil uitleven en Vinson aan het werk wil zien, mag alvast contact opnemen via messenger of stuur een mailtje naar contact.vinson@gmail.com.