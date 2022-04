Boy George komt met Culture Club naar Maria Hendrikapark in Oostende

Op donderdag 23 juni om 21.30 uur brengt W-Festival het 80’s popicoon Boy George met zijn band Culture Club naar het podium in het Maria Hendrikapark in Oostende.

Aan de vooravond van Sinner’s Day Summer Edition, net voordat het Maria Hendrikapark met donkere gedaantes volloopt, wordt het Oostendse park kleurrijk gevuld voor de 61-jarige Boy George. En dat is vrij uniek, want het is het enige geplande optreden op het Europese vasteland én het is ondertussen meer dan 20 jaar geleden dat hij met de volledige band in België te zien was.

Karma Chameleon

Boy George was oorspronkelijk lid van Bow Wow Wow (de vroegere Ants van Adam Ant), waarna hij met bassist Mikey Craig de groep In Praise of Lemmings oprichtte. Toen Jon Juede zich bij het duo voegde, werd de naam van de band veranderd in Sex Gang Children. De band noemde zich Culture Club nadat drummer Jon Moss zich bij de groep aansloot. Juede werd al snel vervangen door Roy Hay.

Als leadzanger van Culture Club verwierf Boy George al snel de status van wereldster, van zodra de groep in 1982 in Top Of The Pops verscheen. Hits als Do You Really Want to Hurt Me?, Time, Church Of The Poison Mind en Karma Chameleon (de best verkochte Britse single in 1982, van hun bekendste album Colour By Numbers) katapulteerden hen in korte tijd naar de top.

Kunstwerken

Toch was het niet allemaal glamour wat de klok sloeg, want zijn drugsproblematiek leverde Boy George heel wat heibel op en werd hem in 1986 zelfs bijna fataal, waarna hij afkickte. De band viel echter uit elkaar. George bracht in de periode die daarop volgde solowerk uit, richtte de band Jesus Loves You op en werkte een knappe dj-carrière uit.

In 1998 kwam Culture Club weer bij mekaar. Naast de grote muzikale voetafdruk die hij achterliet, is Boy George ook een icoon dat op maatschappelijk vlak wat in beweging zette. Een artiest, maar ook geprezen fotograaf, modeontwerper en kunstenaar. Zo passeerde hij vorig jaar nog in The Boutique Gallery (Sint-Martens-Latem) om er enkele van zijn kunstwerken tentoon te stellen.

Voorprogramma: Time Bandits

In het voorprogramma (vanaf 19.30 uur) kan je de Nederlandse elektro-disco-funkband uit de jaren tachtig Time Bandits aan het werk zien, bekend van de hits Live It Up, I’m Specialized In You, Listen To The Man With The Golden Voice en I’m Only Shooting Love.