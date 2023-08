Boom’n Van De Weireld treden opnieuw op tijdens Festival Dranouter: “Volgend jaar doen we een zaalshow”

Tijdens Festival Dranouter spelen ook enkele lokale groepen en een van hen is Boom’n Van de Weireld, dat zaterdag in de Cirque zal spelen.

Boom’n Van De Weireld is een zevenkoppig ensemble bestaande uit: Jan De Smet (53 jaar, uit Beveren-Leie, speelt drums en percussie), Arvid Waelkens (40 jaar, uit Waregem, speelt trompet), Bert Soete (54 jaar, uit Roeselare , speelt altsaxofoon), Jonas Robaeys (28 jaar, uit Poperinge, speelt sousaphone), Danny Desloovere (56 jaar, uit Zulte, speelt saxhoorn), Yves Bondue (57 jaar, uit Rumbeke, zingt en speelt accordeon) en Piet Clarysse (55 jaar, uit Harelbeke, speelt elektrische gitaar).

IJzer en Leie

“Samen met Jan De Smet stond ik aan de wieg van Boom’n Van de Weireld”, vertelt Yves Bondue, die in de Westhoek opgroeide en nu dus in het Roeselaarse woont. “Jan en ik gingen op zoek naar blazers. We wilden onze eigen muziek van accordeon, bas en drum hiermee versterken. Uiteindelijk hebben we nu een gevarieerde samenstelling van uiteenlopende instrumenten. We zochten en vonden een eenheid en zingen in het Nederlands, Frans en West-Vlaams. Alle talen tussen de IJzer en de Leie, toevallig ook de streek waar we allemaal vandaan komen. Radio 1 omschreef ons destijds als ‘wereldmuziek uit de Westhoek’. Je hoort inderdaad wel Balkaninvloeden, maar er is ook een verwijzing naar de Frans-Vlaamse cultuur. Eerder dit jaar traden we al op tijdens onder meer Veurne La Fète en Labadoux.”

Derde keer

Zaterdag staan ze voor de derde keer op Festival Dranouter. “Om 14 uur treden we op in de Cirque. Voor mij zal het al meer dan tien keer zijn dat ik op het podium sta tijdens het festival. Dranouter is een speciale plaats, want ik organiseer al 17 jaar een erfgoedgerelateerde vertelwandeling. Ik kom vaak in het muziekcentrum en bij de opening van het dakterras gaf ik een artistieke lezing.”

Verteltheater

Na het optreden heeft Yves nog een andere rol te vervullen. “Ik doe elke dag verteltheater om 18.30 uur voor de kinderen. Het zijn dierenverhalen voor het slapengaan en deze verhalen spelen zich af in de omgeving. Zondag om 19 uur is er ook verteltheater voor volwassenen. Daarna begint mijn weekend”, lacht Yves, die met Boom’n Van de Weireld al uitkijkt naar volgend jaar.

Zaalshow

“We werken aan een zaalshow voor het najaar van 2024. Daar willen we kleinkunst van de jaren zeventig op onze manier brengen. De voorbije jaren werden we al meerdere keren gevraagd voor zaaloptredens en nu willen we dus een tournee starten. Het project staat nog in de steigers, er volgt later nog meer info.”