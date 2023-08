Bomvolle Grote Markt voor Ketnet Zomertour in Roeselare, #LikeMe absolute publiekslieveling

De passage van de Ketnet Zomertour in Roeselare was dinsdagnamiddag een groot succes. Honderden kinderen genoten van optredens van onder meer Samson & Marie, De Ketnetband en #LikeMe. Ook De Nachtwacht was onverwacht van de partij.

Het is ondertussen de gewoonte dat de Ketnet Zomertour op 15 augustus naar Roeselare komt. Steevast een feest voor jong en oud, maar toch vooral jong. De populairste Ketnetgezichten zakten naar de Rodenbachstad af voor een optreden.

Samson & Marie mochten de namiddag openen met enkele van de bekenste liedjes. Tot groot jolijt van de vele aanwezige kindjes. Voor de jongsten was er een optreden van Sarah & Bavo en Kaatje, Kamiel & Victor. Normaal kwamen De Gamekeepers ook, maar die moesten verstek laten. De Nachtwacht kwam in de plaats en zorgden voor heel wat ambiance. Net als De Ketnetband. Maar uitkijken deed de aanwezige jeugd toch het meest naar #LikeMe, het project dat de start betekende voor toppers zoals Camille, Pommelien Thijs en Maksim, om er maar een paar te noemen, voor een succesvolle solocarrière. Onder meer Pommelien Thijs was er bij in Roeselare, enkele weken nadat ze zich al eens solo bewees op de Grote Markt.

Voor het podium werd er genoten, maar ook daarrond waren de terrassen stevig gevuld. Zo was het ook voor de horeca een topnamiddag.