Bluesrockband Goe Poeier brengt tweede single ‘Do it Again’ uit: “Niet langer een coverband, maar een groep met eigen repertoire”

Vijftien maanden nadat Goe Poeier zijn debuutsingle ‘Gamblin’ Man’ lanceerde, komt het jeugdige vijftal met een opvolger. Op ‘Do it again’ zet de band een stevig en eigentijds bluesrockgeluid neer. Met dank aan Nicolas Cherlet, hun producer annex manager, die ook een opvallende zwart-wit videoclip draaide met een wel haast epileptisch karakter.

Nauwelijks zeventien lentes tellen en al de spilfiguur zijn van een bluesrockband. Hiervoor moet je Matteo Rasemont heten, gitarist en songschrijver van Goe Poeier. Deze bandnaam verwijst niet naar het gelijknamige album van Urbanus, maar wel naar de kloeke gedaante van de rijzige Sijselenaar.

Rasemont laat zich omringen door Angello K. Atim (17), een zanger die niet enkel als een zwarte klinkt, maar ook een kleurling is. Rune Deduytschaver (16) speelt bas, terwijl zijn tweelingbroer Iebe de drumvellen beroert. Met Jaffe De Naegel (19) – zoon van Bart, the main man van Fuzzyopolis Studio – telt Goe Poeier ook een saxofonist in zijn rangen. “In zekere zin waren de lockdowns een zegen voor onze band, want tijdens die periodes hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om eigen materiaal te schrijven”, vertelt Matteo. “Hierdoor is het wezen van Goe Poeier helemaal veranderd: we zijn niet langer een coverband, maar ondertussen een groep met een eigen repertoire.”

EP moet ons visitekaartje worden voor hopelijk veel optredens

Tekstuele gangmaker

Vandaag kan het kwintet een dozijn eigen songs op zijn playlist zetten, aangevuld met covers van voorbeelden als Chuck Berry (‘Johnny B. Goode’), Jimi Hendrix Experience (‘Hey Joe’) en Muddy Waters (‘Mannish Boy’). Na ‘Gamblin’ Man’, dat begin november 2020 verscheen, heeft Goe Poeier met ‘Do it again’ een tweede’ single uit. “We hebben dat nummer uitgewerkt, omdat het het meest energieke in onze set is en, mede door het catchy karakter, ook het best binnenkomt”, legt Matteo uit. “Voor ons is ‘Do it again’ naast een partynummer ook een tekstuele gangmaker. Ook al zitten we er na een optreden helemaal door, toch blijft er telkens genoeg adrenaline over om gauw opnieuw op een podium te willen staan.”

De eigen nummers van Goe Poeier vertrekken bij Matteo Rasemont, die de gitaarlijnen en teksten naar het repetitiekot meeneemt om ze daar met de zanger en zijn medemuzikanten verder uit te werken. Nicolas Cherlet van Nick Noel & The Red Rose Rogers fungeert als mentor van de band, het zesde groepslid. Niet alleen produceert hij het songmateriaal, als volbloed regisseur staat hij ook in voor de videoclips bij de singles. “Nu willen we werk beginnen maken van opnames voor een ep. Dit moet ons visitekaartje worden voor de hopelijk vele optredens die eruit voortvloeien.”

Goe Poeier speelt op vrijdag 11 februari om 21 uur in Charlie Rockets City Hostel (Hoogstraat 19-21 in Brugge). Gratis toegang. Wie de band wil boeken, kan mailen naar goepoeierband@gmail.com.