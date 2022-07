Bloemenuurwerk in Leopoldpark eert Arno

Elk jaar heeft het historische bloemenuurwerk in het Leopoldpark een aangepast ontwerp. Dit jaar eert de stad Oostende muzikaal icoon Arno, van wie we dit jaar moesten afscheid nemen

“Het bloemenuurwerk is hét pareltje van ons Leopoldpark. Dit jaar staan de 30.000 plantjes in het teken van Arno, het jaar waarin alle Oostendenaars afscheid moesten nemen van ons muzikaal icoon. Hij verdient het dan ook meer dan ooit om een gans jaar in de bloemetjes gezet te worden”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Openbaar Domein.

In het ontwerp worden de woorden ‘Arno’ en ‘Vivre’ door planten uitgebeeld. ‘Vivre’ is de naam van de laatste tournee, waarmee Arno afscheid nam van zijn trouw publiek, en het verwijst eveneens naar Arno’s ontembare levenslust, zelfs tot op het einde.