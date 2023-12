Bloed, Ciggy Sunday en ZLDR winnen provinciale finale van Sound Track

Het hiphopcollectief ZLDR met de Meense broers Julien (26) en Thomas Jacquemain (23) als gezichten blijft hoge toppen scheren. Op vrijdag 8 december brachten ze een nieuwe single uit genaamd ‘Jacquemain’.

In in het Cactus Muziekcentrum beloofden de broers dat ze de boel zouden slopen in de provinciale finale van Sound Track, een wedstrijd van VI. BE. En slopen deden ze. Ze kregen er zelfs de publieksprijs van Lotto ter waarde van 1.000 euro voor.

ZLDR werd op het einde van de avond dan ook uitgeroepen tot West-Vlaams laureaat, naast Bloed en Ciggy Sunday. (RB/foto Instagram)