BlitZ lanceert 15 jaar later opnieuw single ‘Badaboem’: Zal Usher nu wél luisteren?

Pieterjan Beheydt en Jens Declerck brachten als muzikaal duo BlitZ de single ‘Badaboem’ uit. In de zomer van 2007 werd dezelfde single gelanceerd. Enkele maanden later kwamen ze terecht in een mediastorm, want de nieuwe single ‘Make Love In This Club’ van Usher geleek precies op die van hen. Toen kregen ze geen reactie van de Amerikaanse R&B-ster, nu hopen ze toch iets te horen.

Pieterjan is afkomstig uit Meulebeke, werkt als jeugdconsulent in Avelgem en woont nu in Otegem. Jens uit de Steenovenstraat in Marialoop is leerkracht en IT’er in de lagere school in Marialoop. Ze wilden de 15de verjaardag van BlitZ op een speciale manier vieren en dus dachten ze aan een gloednieuwe én moderne versie van hun hit Badaboem. “Deze zomer kennen Jens en ik elkaar al 20 jaar. Hij was al 16, ik moest nog 16 worden”, zegt Pieterjan. “We leerden elkaar kennen op het speelplein in Meulebeke. We hadden vlug een band met elkaar, omdat we allebei kindermuziek tof vonden. Toen we jong waren, luisterden we naar de hoofdleiding van het speelplein. Later deden we meer zelf en zo begonnen we met P&J, dat was onze eerste groepsnaam op het speelplein. We begonnen daar met optreden. In 2007 – één van de laatste jaren toen we op ’t speelplein stonden – brachten we Badaboem uit.”

De huidige ‘Badaboem’-single is kwalitatief zoveel sterker

Nationale mediastorm

Enkele maanden nadat Badaboem uitgekomen was, hoorde Pieterjan de nieuwe single van de Amerikaanse R&B-ster Usher. Hij vond dat het geleek op hun single. Pieterjan deed navraag en plots kreeg de nationale media daar weet van. Was er sprake van plagiaat? “We waren jong, hadden geen ervaring. We kwamen plots in een nationale mediastorm terecht. Met de ervaring die we nu hebben, zouden we het anders hebben aangepakt. Ik zie het Usher-verhaal niet als een hoogtepunt in mijn BlitZ-loopbaan, wel als een start en waar we eens konden proeven van de nationale media. Toen bestond sociale media nog niet zoals nu. Ik blijf hopen dat Usher onze nieuwe Badaboem-single eens hoort en iets laat weten. Dat zou pas nieuws zijn! Vijftien jaar geleden was de kwaliteit van BlitZ minder. De Badaboem van nu staat mijlenver van de single die we 15 jaar geleden uitbrachten.”

“Waarom we in ons feestjaar dezelfde single uitbrachten? Toen we aan het brainstormen waren, kwamen er zoveel herinneringen terug naar boven en natuurlijk kwam Badaboem uit 2007 terug ter sprake. Het is altijd tijdloos geweest, vandaar dat we besloten een coole versie ervan te maken, met een nieuwe tekst. Toen begon Pieterjan te schrijven aan een nostalgische tekst”, vertelt Jens. “Nu klopt dat plaatje volledig. Ik ben blij dat we het deden. Trouwens, veel kinderen van nu kennen Badaboem van toen niet. Voor de huidige generatie is dat een nieuw liedje, maar voor de oudere generatie een bekend liedje in een ander jasje.”

De nieuwe zomersingle is te verkrijgen op alle streamingplatforms. Info en boekingen: www.blitzonline.be.