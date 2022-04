Blazersfestival op zaterdag 30 april in Furnevent

Het initiatief om de muzikale krachten en talenten van de leerlingen van StAPwest en lokale muziekverenigingen te bundelen tijdens een groots Blazersfestival stond twee jaar geleden al in de steigers, maar door corona werd het noodgedwongen on hold gezet. Op zaterdag 30 april is het eindelijk zover en zal een bont blazersgezelschap het publiek van zijn sokken blazen in Furnevent.

Directeur Pieter Tieghem van StAPwest kijkt ernaar uit: “Dit concert komt er op vraag van de burgemeester nadat het idee was gerijpt tijdens een overleg met vertegenwoordigers van enkele verenigingen en waarna het werd voorgesteld in de vakgroep ‘Blazers’. Het resultaat is dat zes verenigingen hun medewerking hebben toegezegd: de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en de Koninklijke Muziekkring Constant Moreau uit Veurne, de Nieuwpoort Concert Band, de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie uit Koksijde, de Koninklijke Harmonie ‘Vrienden van de Brandweer’ uit Oostduinkerke en Nu Of Nooit uit De Panne. Gastdirigent is Mathijs Coine, die professioneel al bijna tien jaar deel uitmaakt van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine. Van onze academie spelen leerlingen mee van de klassen dwarsfluit, trompet, trombone, klarinet, saxofoon, hobo… Uiteraard volgt er nog een intensieve repetitie met alle verenigingen samen voor het concert!”

Een unicum

Jonas Bel, schepen van Cultuur, reageert enthousiast: “Dit is echt een unicum waarbij de academie en al deze verenigingen ‘harmonieus’ samenspelen. Dit initiatief werkt positief in twee richtingen. Hiermee willen we duidelijk maken aan de leerlingen dat ze ook les kunnen volgen in verenigingen, en zo blazen we letterlijk en figuurlijk onze muzikale verenigingen nieuw leven in. Sinds 2018 biedt het decreet Deeltijds Kunstonderwijs het vak ‘Alternatieve Leercontext’ aan, en het is precies de bedoeling dat hierdoor scholen complementair samenwerken met bestaande verenigingen. Het verenigingsleven én alle vakken binnen de opleiding vormen op die manier een verrijking voor het traject dat de leerlingen afleggen.”

“Op het programma staat een toegankelijk klassiek repertoire met ook hedendaagse klassieke stukken”, geeft directeur Pieter Tieghem nog mee. “De toegang is gratis en inschrijven vooraf hoeft niet. Je kan vrij het concert bijwonen.”

Afspraak op zaterdag 30 april van 10 tot 13 uur in Evenementenhal Furnevent aan de Nijverheidsstraat 8 in Veurne.

Wie interesse heeft voor een muzikale opleiding of zich wil bekwamen in woordkunst en drama of dans, vindt alle info op www.stapwest.be.