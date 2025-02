Blaasorkest Alpenroos in Cultuurfabriek

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart, telkens om 20 uur, speelt het Blaasorkest Alpenroos in de Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat. Je kan er genieten van stemmige blaaskapellenmuziek, afgewisseld met enkele opmerkelijke solowerkjes.

Al 64 jaar weet dit orkest de liefhebbers van volkse blaasmuziek te boeien. Een geschiedenis met ups en downs, maar door de onverdroten inzet van verschillende dirigenten en het enthousiasme van de muzikanten is Alpenroos een vaste waarde gebleven in de wereld van de blaaskapellenmuziek. Wat is de reden van het succes van Alpenroos? Vermoedelijk is het antwoord samen te vatten in volgende twee begrippen: ‘Leidenschaft’ en ‘Freundschaft’.

Alpenroos beschikt de laatste jaren over heel wat muzikaal talent en ook de repetities kennen een redelijk hoge aanwezigheidsscore. Bij Alpenroos heerst een groot samenhorigheidsgevoel. Toch moet er aan die samenhorigheid voortdurend worden gewerkt. Een muzikale trip naar bijvoorbeeld het buitenland kan de vriendschapsbanden in de meeste gevallen alleen maar aanhalen. Alpenroos trok al verschillende keren naar het Schnathorster Blasorchester in Nordrhein-Westfalen (Duitsland). Ook met dat andere bevriende orkest uit het Odenwald, Trachtenkapelle Musikverein Heiligkreuzsteinach, onderhield Alpenroos jarenlange banden.

CD te koop

Onder de titel Musik macht Freu(n)de bracht Alpenroos zijn laatste cd uit, die nu nog altijd voor de prijs van 10 euro te koop wordt aangeboden.