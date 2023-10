Blaasorkest Alpenroos brengt ‘Blasmusik Macht Froh!’

Sinds enkele jaren is het bij Blaasorkest Alpenroos een traditie om in november de liefhebbers van Egerländer-, Böhmische en Mährische blaasmuziek een stemmig aperitiefconcert aan te bieden. Deze keer is de afspraak op zondag 5 november om 10.30 uur in de Cultuurfabriek.

Op het programma dat ongeveer anderhalf uur duurt, zoals steeds nummers die het publiek verwennen met heerlijke blaaskapellenmuziek, waarbij ook dit jaar opnieuw een aantal werkjes met zang aan bod komen. Hiervoor staan Carina Herman, Sofie en papa Geert Devriendt garant. Ook solowerkjes krijgen weer de nodige aandacht.

Het wordt dus een aaneenschakeling van populaire en stemmige blaasmuziek in Oktoberfeststijl, waarbij de aanwezigen kunnen genieten van een aperitiefje, een fris biertje, een heerlijk glaasje wijn of een ander verkwikkend drankje, inbegrepen in de prijs van een toegangskaart. Deze keer kan er opnieuw gekozen worden om na het concert te blijven eten: warme beenhesp met groentjes en frietjes. Hiervoor moet er wel vooraf gereserveerd worden.

Mix van stijlen

Dirigent Marc Meyfroidt koos ervoor om een mix van stemmige oude en verrassende nieuwe nummers te brengen, waarmee hij als doel heeft het publiek muzikaal te vermaken. Hierbij wil hij zijn – vooral nieuwe – muzikanten motiveren om zich de typische stijl van de Egerländer-, Boheemse en Moravische blaasmuziek eigen te maken. Maar voor hem is het ook belangrijk dat zowel muzikanten op het podium als toehoorders in de zaal zich amuseren. Blasmusik macht die Herzen froh! Dit concert is dus een must voor al wie zich achter deze gedachte kan scharen …

(Patrick D.)

Een kaart (zonder maaltijd) kost in voorverkoop 10 euro, en aan de deur 11 euro. Een kaart mét maaltijd kost 30 euro (enkel in voorverkoop). Bij beide kaarten is een aperitief inbegrepen. Contact via info@alpenroos.be of tel. 051 20 39 99.