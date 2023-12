Bibliotheek Kortrijk zet vinylplaten in de kijker met ‘Elpee op tournee’

De openbare bibliotheek Kortrijk maakt hun collectie van meer dan 58 000 langspeelplaten en singles weer beschikbaar voor het grote publiek. Om de start van de nieuwe dienstverlening in de kijker te zetten , organiseerde de bibliotheek een vinylfeestje ‘Elpee op tournee’. Naast een platenverkoop, konden geïnteresseerden een bezoek brengen aan het vinylmagazijn of een lezing bijwonen van platenverzamelaar Johan Feys.

De vinylplaat is terug van weggeweest. Meer dan twintig jaar geleden moesten de langspeelplaten plaatsmaken voor cd’s in de Kortrijkse bib. “Kort voor de eeuwwisseling ontleende zo goed als niemand nog vinylplaten. We hebben ze dan gradueel moeten verplaatsen naar het archief”, vertelt bibmedewerker Evelien Demeulenaere. Tijdens de periode waarin de lp’s uit het assortiment verdwenen, schonken Radio 2 West-Vlaanderen en verschillende bibliotheken hun vinylcollectie aan de Kortrijkse bibliotheek. Daardoor groeide haar collectie uit tot meer dan 58 000 lp’s en singles. Met de recente heropfrissing van het gebouw namen de medewerkers het magazijn nog eens onder de loep. “We merken dat de populariteit van lp’s aanzienlijk stijgt. Jonge mensen kunnen ook weer genieten van een platenspeler. Het voelt goed dat we nu de ruimte hebben kunnen creëren om deze collectie te delen met muziekliefhebbers”, gaat Evelien verder.

Unieke stukken

De meest recente platen in het magazijn komen uit de jaren negentig. De bibliotheek zal budget vrijmaken om Kortrijkse artiesten aan de collectie toe te voegen. “We hebben een aantal unieke lp’s liggen, zoals de eerste plaat van de Kortrijkse punkgroep Definitivos en de populaire albums van Johny Turbo. We willen daarom ook hedendaagse Kortrijkse artiesten aan het magazijn kunnen toevoegen, zodat onze Kortrijkse collectie kan uitbreiden”, zegt Evelien. De platen van Johny Turbo en andere unieke lp’s kunnen enkel ter plaatse beluisterd worden, omdat de stukken te waardevol zijn.

Tweedehandsverkoop

Door de vele schenkingen telt de collectie een aantal dubbele exemplaren. Daardoor kon ‘Elpee op tournee’ beginnen met een tweedehandsverkoop. Een resem aan vinylfanaten snuisterden door de gevulde dozen. Zo ook Bissegemnaar Steven Desmet (58), die al meer dan veertig jaar muziek verzamelt: “Momenteel heb ik meer dan vijfduizend lp’s en zevenduizend cd’s in mijn bezit. Ik ben een muziekfanaat in hart en nieren. Al jaren ga ik langs bij elke rommelmarkt en platenverkoop. Ik vertik het om muziek te downloaden. Muziek is een kunst, dus ik betaal daar met plezier een prijs voor.” Stevens bezoek aan de tweedehandsverkoop was succesvol, want hij kon de plaat ‘Samen’ van Elly en Rikkert op de kop tikken. “Ik hou van muziek die me nostalgie geeft en dat is het geval bij Elly en Rikkert. Hun lied ‘Kauwgomballenboom’ doet me denken aan mijn jaren in de jeugdbeweging”, glimlacht Steven.

Ook de jonge garde bracht een bezoek aan ‘Elpee op tournee’. Marieke Waegebaert (22) is enthousiast dat de bibliotheek haar collectie openstelt: “Platen zijn duur, dus ik koop er enkel als ik echt honderd procent overtuigd ben. De bibliotheek zorgt ervoor dat lp’s toegankelijker

zijn. Ik kan nu verschillende genres en artiesten testen, zonder daar meteen een bedrag voor te moeten neerleggen, wat handig is als student.”

Muziek appreciëren

De tweedehandsverkoop was voor de studente minder succesvol. “Het was enorm druk, omdat er veel echte verzamelaars waren die op zoek gingen naar specifieke stukken. Ik noem mezelf geen verzamelaar, dus ik wou hen voldoende ruimte geven. Toen de drukte wat ging liggen heb ik nog eens gekeken, maar ik kende weinig van de stukken die er nog lagen”, vertelt Marieke. Thuis heeft ze een kleine verzameling van een vijftiental platen. Haar absolute favoriet is ‘Rumours’ van Fleetwood Mac. “Door langspeelplaten ben je verplicht om een album in zijn geheel te luisteren, waardoor je de muziek meer leert appreciëren. De bonus is dan ook dat je iets tastbaars hebt van je favoriete artiesten”, vult Marieke nog aan.

In de namiddag konden liefhebbers een bezoek brengen aan het platenmagazijn en luisteren naar de dj’s die plaatjes draaiden uit de collectie. Platenverzamelaar Johan Feys sloot de dag af met een lezing over zijn liefde voor vinyl. Hij vertelde over de evolutie van lp’s, hoe je ze bewaart en speculeerde over de toekomst van gerecycleerde vinylplaten. De bibmedewerkers spreken van een geslaagd vinylfeest. “Er was een grotere belangstelling dan verwacht. We hebben een divers publiek mogen ontvangen. Zowel jong als oud kwamen hun liefde voor lp’s tonen”, sluit Evelien af. (Siel Vandorpe)