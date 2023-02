Bib van Wevelgem verkoopt cd-collectie van 14.000 stuks

Wie nog een cd-speler heeft, kan vanaf 2 maart gouden zaken doen in Wevelgem. Dan verkoopt Bib in het Park haar volledige collectie. Het einde van een tijdperk: de eerste van de 14.000 cd’s werd aangekocht in 1985.

Uren verbleven we in de discotheek van de gemeentelijke bibliotheek. Je kon maar best vooraf een cd beluisteren vooraleer je die leende. Met Bart Van Reeth was er ook een levend muzikaal archief aanwezig. Als je iets griezeligs, vrolijk of saai zocht: Bart wist je de juiste cd of lp te bezorgen. Eind deze maand is het een einde van een tijdperk, dan stopt de ontlening van audio na een halve eeuw.

14.000 exemplaren

“Lat mie maar lopen van Willem Vermandere was in 1985 het eerste album op cd dat werd aangekocht”, vertelt stafmedewerker Koen D’Haene. “Uiteindelijk dikte de collectie aan tot ongeveer 14.000. Het aantal uitleenbeurten daalde de jongste jaren door het succes van verschillende streamingplatformen. Vanaf 2020 konden cd’s gratis ontleend worden. Dat zorgde voor een korte opstoot van uitleenbeurten, maar de dalende trend was niet meer te stoppen.”

Vanaf 2 maart

Op donderdagavond 2 maart om 18.30 uur start Bib in het Park met de verkoop van de 14.000 cd’s. Dat gebeurt op feestelijke wijze, er komt een pop-upbar en de DJ’s Nico Debonne en Overgank zullen uit de collectie de beste platen kiezen en zorgen voor een soundtrack bij de uitverkoop.