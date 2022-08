Bewoners woonzorgcentrum kunnen concert Rammstein van dichtbij volgen: “Het is niet mijn muziekgenre, maar we zijn wel benieuwd”

De bewoners van woonzorgcentrum‘De Drie Platanen’ kijken al twee weken vol interesse naar de opbouw van het concertterrein waar vanavond Rammstein zal optreden in Oostende. De evenementenweide ligt dan ook letterlijk in de tuin van het woonzorgcentrum. Veel kunnen de bewoners niet zien van het podium maar ze zullen zeker eens luisteren. “Ik ben wel eens benieuwd.”

Terwijl de bewoners van het woonzorgcentrum langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende normaal gezien uitkijken over de volkstuintjes en en een groene weide werden hier de voorbije twee weken hekkens geplaatst om het terrein af te sluiten. Nieuwsgierige bewoners gingen er wel al eens wandelen en zagen tussen de spleten door hoe het terrein werd opgebouwd met een groot podium en tenten. Ze zagen hoe de vrachtwagen af en aan kwamen rijden met materiaal. Voor Georgette was het alvast een plezier om die bedrijvigheid te volgen. “Van mij mag het allemaal hoor, we kunnen al twee weken volgen hoe het allemaal verloopt.”

Liliane is blij dat organisator Greenhouse Talent langskwam in het woonzorgcentrum om uit te leggen wat er allemaal zou komen. “Het is zeker eens speciaal. Het is niet echt mijn muziek, maar het wekt op en automatisch beweeg je toch mee. Het is modern.” Simonne wil woensdagavond zeker eens komen luisteren op het terras. “Tijdens de pandemie werd hier ook muziek gespeeld en kwamen we allemaal luisteren op het terras, waarom nu ook niet? We kunnen het optreden wel niet zien, maar we zullen het zeker goed kunnen horen. Ik ben wel eens benieuwd.” Simonne had graag met een busje naar het concert geweest. “Dat is niet mogelijk zeker? We hadden alleszins wel veel bekijks gehad”, lacht ze nog.

Security

Hoofdverpleegkundige Veerle Beyens is fan van Rammstein en gaat vanavond naar het concert. “Ik zal wel een filmpje maken voor jullie”, stelt ze de nieuwsgierige dames gerust. Het concert van Rammstein is dan ook hét gespreksonderwerp in het woonzorgcentrum. “We hebben nog geen idee hoe luid je alles zal horen hierbinnen, maar het zal zeker allemaal wel meevallen voor de bewoners. Niet iedereen gaat hier al vroeg slapen hoor. De organisatie doet ook echt hun best om iedereen te betrekken en op de hoogte te houden waardoor de mensen er wel gerust in zijn.” Veerle wilde het concert zeker niet missen. “Ik luister regelmatig naar hun muziek, maar kon hen nog niet live aan het werk zien. Ik heb dus echt wel uitgekeken naar deze dag. Donderdag moet ik opnieuw werken dus dan weet ik meteen waarover er zal gepraat worden. De bewoners zullen ook wel benieuwd zijn om eens te zien hoe het er allemaal uitziet aan de andere kant van het podium.”

Directeur Francoise Van Hoorebeke is al van bij de start betrokken bij de organisatie. “We hebben gevraagd om er zeker voor te zorgen dat we niet afgesloten zijn en daar is ook rekening mee gehouden. Er komt security om ervoor te zorgen dat niemand probeert om via deze weg op het terrein te geraken. Alles is dus heel goed geregeld”, vertelt de algemeen directeur. Zelf zal ze het concert volgen van op het dakterras van het woonzorgcentrum. “We hebben er een teambuilding van gemaakt met onze medewerkers. Dat geeft een leuke dynamiek. Daarnaast merk ik ook dat we meer contact hebben met buurtbewoners die ons aanspreken. Dat is na corona leuk meegenomen want we zijn een huis in de buurt en willen ons ook openstellen.”