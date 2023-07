Bewoners Dominiek Savio naar Tomorroland dankzij oproep in KW: “Dit maken we maar één keer in ons leven mee”

Begin februari lanceerden ze een oproep op sociale media, maar vooral een artikel in deze krant maakte het onmogelijke werkelijkheid: enkele bewoners van Dominiek Savio mogen Tomorrowland onveilig maken. Kevin, Sander, Fuxin en Marie – die via de zorginstelling aan de slag is – trekken zondag naar het populairste festival van deze planeet en willen van elke seconde genieten. “Het wordt één groot avontuur.”

Zes maanden geleden lanceerde Phebe Casteleyn (26), verpleegkundige bij Instituut Dominiek Savio in de Hoogleedse deelgemeente Gits, een oproep. Drie bewoners van de zorginstelling hadden een grote droom: samen Tomorrowland kunnen beleven.

Een wens die initieel door Dadizelenaar Kevin Devette (27) gelanceerd werd. Hij is, net als zijn boezemvrienden Sander Leenknecht (27) uit Zwevegem en Menenaar Fuxin Ruan (29), stapelgek op alles wat elektronische dansmuziek is en had na een bezoekje aan Dance D-Vision in Zottegem in 2022 een nieuw doel voor ogen: Tomorrowland van dichtbij kunnen ruiken, voelen, maar vooral zien en horen.

Phebe sloeg de handen in elkaar met Laetitia Van der Steene (27), begeleider bij Dominiek Savio, en besloot een oproep te lanceren. “We hadden eerst via de reguliere weg geprobeerd om tickets te bemachtigen, maar grepen zoals zovelen naast die felbegeerde kaartjes. We zaten tijdens de twee verkooprondes met verschillende computerschermen voor onze neus, maar we waren helaas niet bij de gelukkigen”, vertelt Phebe.

Meer dan welkom

Enter de noodkreet op sociale media. “Niet om gratis tickets op de kop te tikken, wel om op de één of andere manier er alsnog te kunnen kopen. Maar toen pikten jullie ons verhaal op en raakte alles in een stroomversnelling”, aldus Laetitia. Op KW.be deed de groep hun motivatie uit de doeken en het artikel ging in geen tijd viraal.

“Je kan niet geloven hoeveel reacties we kregen. Zo was er een Roeselarenaar die nu in Mexico woont en nog met Dimitri Vegas & Like Mike als animator in een hotel had gewerkt. Hij wilde ons met hen in contact brengen. En Dreambeats, het festival in Kortemark, wilde ons zelf een volledig vip-pakket schenken.”

“Dit is echt een droom die in vervulling gaat. We hadden hier nooit op durven hopen” – Fuxin, Sander en Kevin

Het bewuste artikel werd ook talloze keren richting Tomorrowland-hoofdkwartier gestuurd en daar raakte de smeekbede van Sander, Kevin en Fuxin een gevoelige snaar. “Plots kreeg ik een mailtje van Debby Wilmsen, woordvoerder van Tomorrowland. Met ongelooflijk nieuws: we waren meer dan welkom! Normaal gaan ze niet in op dergelijke vragen, maar voor ons maakten ze met plezier een uitzondering. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik die woorden las.”

“En wij onze oren niet toen Phebe het ons vertelde”, glimlachen Kevin, Sander en Fuxin. “We zijn doodcontent. Dit is echt een droom die in vervulling gaat. We hadden hier nooit op durven hopen.”

Intussen kreeg de vijfkoppige Dominiek Savio-bende een extra lid om Tomorrowland te ontdekken. c(20) uit Gits springt zondag mee het minibusje in dat richting De Schorre in Boom rijdt. Zij kwam in maart 2020 zwaar ten val op een betonnen vloer tijdens een rit met haar paard, lag vier weken in coma, maar vocht keihard terug.”

“Dankzij Dominiek Savio is ze nu één dag per week aan de slag op de hoeve van Phebe en haar partner. “Toen ik haar over onze plannen vertelde, wilde ze meteen mee”, vertelt Phebe met pretoogjes. “Ook voor haar konden we nog een ticket bemachtigen.”

Bolderkar

Zondag is het eindelijk zover: na maanden aftellen en ongeduldig wachten, vertrekt de groep om 10.30 uur aan Dominiek Savio. “Mensen van Tomorrowland zullen ons opwachten op de park & ride van Zemst en ons van daaruit verder begeleiden”, zeggen Kevin en co.

“We krijgen niet enkel toegang tot het festival zelf, er staat ook een rondleiding langs de technische kant van het evenement op de planning en we zullen ook enkele dj’s ontmoeten. Er staan ook goodiebags voor ons klaar. Blijkbaar mogen we ons voor een echte vip-ervaring opmaken. Het wordt iets wat we maar één keer in ons leven zullen meemaken. Eén groot avontuur.”

© BELGA

Kevin lijdt aan de ziekte van Duchenne, een aandoening die de spieren steeds zwakker maakt. Hij heeft elke dag intensieve begeleiding nodig en moet op een beademingsmachine beroep doen. “Voor mij wordt het misschien de laatste keer om Tomorrowland in levende lijve mee te maken. Ik wil er dan ook alles uithalen.”

“Er komt heel wat voorbereiding bij kijken, maar we willen onze drie bewoners en Marie gewoon een onvergetelijke dag schenken” – begeleiders Laetitia en Phebe

Ook Fuxin en Sander lijden aan een aangeboren spierziekte, respectievelijk titine en quadriparese. “We zijn Phebe en Laetitia enorm dankbaar dat ze zondag met ons op pad willen gaan. Zonder hen zouden we Tomorrowland nooit met eigen ogen kunnen zien. Ze zitten diep in ons hart.”

Woorden die de twee begeleiders zowaar doen blozen. “We doen dit héél graag”, zeggen ze. “De dankbaarheid die we terugkrijgen, is onbetaalbaar. We willen onze drie bewoners en Marie gewoon een onvergetelijke dag schenken, al komt er heel wat voorbereiding bij kijken.”

“Alle benodigdheden zullen we checken en dubbelchecken en op het festivalterrein zelf hebben we een bolderkar bij ons. We laten niets aan het toeval over. Zo heeft Kevin een speciale machine nodig om hoestslijmen op te halen, die gaat dus ook mee. En mochten we echt iets te kort hebben, kunnen we altijd beroep doen op het medisch team van Tomorrowland.”

Jaarlijkse traditie

De wishlist van de zes is stilaan erg lang. “We zullen tijd te kort hebben! Mark with a K willen we zeker zien, net als Lost Frequencies en Martin Garrix. En als Dimitri Vegas & Like Mike aan de decks staan, willen we er ook bij zijn. Maar kiezen is op zo’n feestje altijd een beetje verliezen. Het wordt sowieso een geslaagde dag. Nu nog een dikke kaars branden voor mooi weer en zonder ongelukken weer in Gits raken.”

Phebe en Laetitia zijn van plan om er een jaarlijkse uitstap van te maken. “Daarom niet meteen opnieuw maar Tomorrowland, maar dichter bij huis. Hier heb je ook topfeestjes. Dreambeats of Hype-o-Dream in Waregem… Daar kan je ook net iets makkelijker tickets voor bemachtigen. Maar eerst een dagje Madness!”

Volg via TML_on_wheels op Instagram en Facebook hoe de groep Tomorrowland verovert.