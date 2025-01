“Bernaar is ideale nummer om mee in een rage room te gaan en alles kapot te slaan”: Junkyardpool finalist de Nieuwe Lichting

De Nieuwe Lichting, waarbij Studio Brussel op zoek gaat naar nieuw muziektalent, maakte maandag de negen finalisten bekend. Onder hen de band Junkyardpool, met Lichterveldenaar Fien Muylle.

Uit meer dan duizend bands en artiesten selecteerden de muziekredactie en een professionele muzikant al voor de dertiende keer, negen finalisten. “Vanaf vrijdag 24 januari om 16 uur kunnen luisteraars een week lang stemmen voor hun drie favorieten via het Studio Brussel-kanaal op VRT Max”, vertelt een trotse Fien Muylle (18). “Op vrijdag 31 januari vanaf 16 uur worden de drie winnaars bekendgemaakt in een live-uitzending op Studio Brussel. De drie winnaars winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus en krijgen professioneel advies van VI.BE.”

Junkyardpool bestaat uit Fien Muylle, Nio Van Laer (18, Ronse) en Hannes Denhaerynck (18, Deerlijk). “We brengen een soort punk waarbij we het liefst zo weinig mogelijk akkoorden en zoveel mogelijk kabaal maken. Ons ingezonden nummer is Bernaar. Bernaar zou ik omschrijven als het ideale nummer om mee in een rage room te gaan en alles kapot te slaan, terwijl je luidkeels de tekst mee kan tieren tot niemand je nog verstaat.”

Nominatie

“Wij zijn ontzettend blij met de nominatie! We hadden het totaal niet zien aankomen en toen Nio, die als eerst de telefoon had opgenomen, het ons vertelde sprongen we een gat in de lucht. Zelfs toen het afgespeeld werd op de radio konden we het nog altijd niet geloven. We bevinden ons precies op een wolkje.”

Meer informatie over het stemmen voor de Nieuwe Lichting en het beluisteren van de negen finalisten kan via https://www.vrt.be/vrtmax/a-z/de-nieuwe-lichting/. Waarom voor Junkyardpool stemmen? “Ik denk dat mensen voor ons stemmen omdat we jong, maar toch krachtig zijn en nog veel in onze mars hebben”, besluit Fien. (JW)