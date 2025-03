Benoit Maddens uit Roeselare drumt sinds een jaar bij Brihang: “Ik was zelf al fan sinds de eerste plaat”

Komend weekend speelt Brihang in Oostende de grootste zaalshows uit zijn carrière. Het belooft speciaal te worden. Zeker voor Benoit Maddens die sinds een goed jaar de drummer is van de West-Vlaamse woordkunstenaar. Na een zomer met onder andere optredens op Rock Werchter en Pukkelpop belooft het een nieuw hoogtepunt te worden. “Het team rond Brihang is erg hecht en dat maakt het extra speciaal”, aldus Benoit.

Brihang ofte Boude Verleye is een rapper uit Knokke-Heist die momenteel hoge toppen scheert. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart staat hij twee keer in een uitverkochte COREtec Dôme in Oostende. Meteen zijn grootste soloshow ooit. De afgelopen maanden werd alles in het werk gesteld om er een topavond van te maken. Wie de voorbereiding van dichtbij mocht meemaken is Roeselarenaar Benoit Maddens (36). Hij is sinds een jaar de nieuwe drummer van Brihang. Een match made in heaven, zo blijkt! “Ik ken Boudy al een hele tijd”, begint Benoit te vertellen. “Dieter Meeuws, die we ook kennen van Ntrek en Olsan, is de tourmanager van Brihang, maar ook een van mijn beste maten. Al van in de Broederschool. We delen ook heel wat dezelfde interesses. Op die manier heb ik altijd een goed contact gehad met Boudy.”

Het was dan ook niet onlogisch dat de rapper aan Benoit dacht toen ie een drummer zocht. “In het begin bestond de live bezetting uit Boudy zelf en een dj. Gaandeweg omringde hij zich door meerdere muzikanten en uiteindelijk ook een drummer. Zo kwam het dat ik een goed jaar geleden een telefoontje kreeg van Boudy met de vraag of ik mee het podium op wou. Op zich was het voor iedereen logisch, maar toch zag ik het niet aankomen. Het was cool, een aangename verrassing. Ik heb dan ook niet getwijfeld. Ik ben sowieso het project van Brihang genegen, het sluit aan bij waar ik zelf voor sta. Daarnaast ben ik zelf al fan van Brihang sinds de eerste plaat.”

Muzikale klik

“In het voorjaar stonden de eerste optredens op het programma. Spannend, maar de muzikale klik was er snel. We staan met drie op het podium en voelen elkaar goed aan. Na die eerste zaalshows stond een stevige festivalzomer op het programma”, gaat Benoit verder. “Ik heb daar erg van genoten. Plots stond ik op de grootste podia van het land. Van Couleur Café tot Rock Werchter, Dranouter of Pukkelpop, we hebben ze allemaal in dezelfde zomer gedaan. Podia waar ik als beginnende muzikant enkel maar kon van dromen. Het was bovendien al een tijdje geleden dat ik bijvoorbeeld nog op Werchter of Pukkelpop was.”

Op Rock Werchter stond Benoit met Brihang in volle namiddag op de mainstage. Een uitdaging, want de muziek van de rapper komt het best tot zijn recht in intieme setting. “We waren zelf verrast om op de main te staan, maar dat viel enorm mee. Het was verrassend hoeveel volk er al voor ons stond. Het was echt zalig. Stress had ik niet. Ik heb ondertussen al heel wat ervaring en weet wat te doen als er iets foutloopt. Ik wil zelf zoveel mogelijk genieten en dankbaar zijn voor alle kansen die ik krijg.”

Tijdens het concert van Brihang op Rock Werchter stal dochtertje Rosie alle harten met een bordje voor haar papa. © Photo News

Werchter was extra speciaal omdat ook dochtertje Rosie in het publiek stond. “Meestal spelen we ‘s avonds en dat is te laat voor Rosie die toen nog maar zes jaar oud was. Op Werchter speelde we in de namiddag en kon Rosie voor en na de show gewoon mee backstage, zonder in de grote massa te hoeven. Samen met mama Lies stond ze op de eerste rij aan de barriers. Ze had voor de gelegenheid een plakkaat gemaakt met ‘Mijn papa is de drummer’ opgeschreven. Dat is blijkbaar de fotografen niet ontgaan en plots stond ze echt overal. Dat was echt leuk!”

Creatief

Na een drukke zomer en een minitour door Nederland rees het idee om een show in Oostende te doen. “Boudy kon ook voor de Lotto Arena gaan, maar dat past dan weer helemaal bij hem om iets anders te doen. Hij is een kind van de zee, bovendien wou hij de show in eigen provincie geven. De zaal in Oostende bleek ideaal. We zijn volop bezig met de voorbereidingen want er komt heel wat bij kijken. Zelf houd ik me vooral bezig met het creatieve. Leuk want ik had nooit gedacht om ooit aan zo’n project te kunnen meewerken. Het wordt een langere show ook met heel veel nummers ook van vroeger. Ondertussen hadden we al enkele try-outs. Als er niets misloopt en iedereen heeft genoten, dan zullen we tevreden terugblikken. Waar het succes van Brihang vandaan komt? Alles heeft een eigen smoel, bovendien raakt Boudy met zijn teksten vaak een poëtische snaar. En het is hiphop, maar wel toegankelijk voor een breed publiek. Bovendien zijn we een echt team en dat merk je ook op en naast podium!”

“Het team rond Brihang is erg hecht en dat merk je”

Benoit is al heel zijn leven bezig met muziek. Eerst speelde hij gitaar, maar al snel ontdekte hij dat het drummen hem nog iets beter afgaat. “Ik ben blij dat ik mijn passie zo intensief kan uitoefenen. Naast Brihang tour ik ook al vele jaren met Guy Verlinde. Daar ligt de nadruk meer op blues, maar het is een aangename afwisseling naast mijn andere activiteiten. Ik heb ook nog heel wat ideeën voor eigen muziek, maar daar heb ik momenteel amper tijd voor. Komende zomer spelen we nog een tiental festivals met Brihang en in het voorjaar van 2026 trekken we langs de culturele centra! Ook iets om naar uit te kijken!”