Benieuwd hoe Vuurwerk in het Duits klinkt? Camille gaf al eerder een voorproef op TikTok LIVE

Popsensatie Camille Dhont uit Wevelgem lanceert op 14 april haar eerste Duitstalige single, ‘Feuerwerk’, een cover van een van haar grootste hits. Het is de voorbode voor een volwaardig Duitstalig album en een logische zet in haar blitzcarrière. Maar veel mensen stellen zich nu de vraag: “Hoe zal die single ‘Vuurwerk’ klinken in het Duits?”.

Ja, hoe zal die single ‘Vuurwerk’ klinken in het Duits? De trouwe fans van Camille weten het antwoord al op die vraag. Want tijdens haar reis naar Zuid-Afrika in december, waar Camille ook haar idool Kathleen Aerts van K3 ontmoette, zong ze tijdens een livestream op TikTok a capella al een stukje van ‘Feuerwerk’.

Om haar uitspraak helemaal op punt te stellen volgde Camille Duitse les én kijkt ze ook regelmatig naar de populaire Duitse soapserie Sturm der Liebe. “Ik wil het in elk geval mezelf niet verwijten dat ik het niet geprobeerd heb”, zo liet ze optekenen in De Krant van West-Vlaanderen. Sinds haar aankondiging vorige week duiken er nu video’s en fragmentjes van dat voorproefje op. Luister hier hoe het zelf klinkt:

(Lees verder onder de video)



Afgelopen week verbleef Camille al met haar team in Berlijn, waar er volop contacten worden gelegd. Haar single verschijnt immers op 14 april. Naast de vertaling van enkele bestaande hits zou er ook nieuw Duits materiaal komen.

Andere Vlaamse artiesten

Andere Vlaamse artiesten gingen Camille al voor in Duitsland, met wisselend succes. Will Tura maakte al de oversteek, maar raakte daar niet van de grond. Charmezanger Christoff slaagde daar wel in met Klubbb3, met een Duitse zanger en de Nederlander Jan Smit. Dana Winner scoorde er ook een hitje, Clouseau dan weer niet.

De voornaamste reden waarom zo’n oversteek een zeker risico inhoudt, is omdat het een stevig engagement vereist. Wie wil doorbreken in pakweg Nederland of Duitsland, moet daar hard voor werken. Een plekje veroveren in talkshows en daar ook effectief iets te vertellen hebben. Optredens versieren en er een publiek vinden. Online content maken die op het buitenland is gericht. (CJ & BVB)