Ben jij de nieuwe Jimi Hendrix? Bewijs het op de Guitar Clash in Kortrijk

Na een succesvolle eerste editie van vorig jaar, is The Guitar Clash weer helemaal terug. Dit is hét muzikale evenement waar Vlaamse gitaristen het beste van zichzelf kunnen tonen en het tegen elkaar opnemen om te weten wie de beste Guitar clasher is! Met de wedstrijd wil men onder andere gitaristen op de kaart zetten. Op vrijdag 17 februari zal deze muzikale strijd plaatsvinden in JC Tranzit in Kortrijk.

Podiumkans

Voor de deelnemers is het een perfect moment om podiumervaring op te doen. “Gitaristen kunnen zich niet altijd makkelijk laten opmerken in de muziekwereld als ze niet in een band spelen. Daarnaast staan de zangers ook meestal in de spotlight, maar wij willen de gitaristen even laten shinen”, aldus Louis De Meulenaere, student Eventmanagement Vives Kortrijk. De organisatie hoopt alvast een rijk aantal gitaristen te mogen verwelkomen.

Mooie prijzen

“Momenteel zijn er al zeven gitaristen ingeschreven. We hopen natuurlijk dat we aan het dubbele geraken. Leuk om te weten is dat iedere deelnemer een goodiebag meekrijgt naar huis. Daarnaast krijgen de top drie ook leuke prijzen mee”, aldus De Meulenaere. Die prijzenpot omvat onder andere bonnen voor Guitars Only en Crate Records, maar ook een onderhoudsbeurt voor een instrument.

Deelnemen

Wie zich graag zou willen inschrijven als gitarist of graag komt kijken, kan dat via deze link. Het jeugdcentrum Tranzit op het Nelson Mandelaplein vormt de arena voor The Guitar Clash, op vrijdag 17 februari. De deuren openen om 19 uur.

“Als gitarist moet je eigenlijk enkel maar je gitaar en pedalboard meenemen. Wij zorgen als organisatie voor de rest. We voorzien in backstageruimte en versterkers. De begeleiding van de gitaristen gebeurt door onze eigen drummer”, voegt De Meulenaere eraan toe. Jurylid Dries Wildemeersch (gekend van de band Billy) voorziet van de nodige commentaar op de deelnemers.