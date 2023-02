Belle Perez komt naar Marktrock Poperinge: “Podium in vuur en vlam”

De verjaardagseditie van Marktrock Poperinge in 2022 werd met 10.000 bezoekers eentje om niet snel te vergeten. De organisatie maakte ondertussen bekend dat Belle Perez op zaterdag 26 augustus naar de Grote Markt zal afzakken.

“Belle Perez zal op zaterdag 26 augustus ons podium in vuur en vlam. Haar alom bekende klasse en zangkwaliteit, in het spannende pakje van een partyanimal: dat is Fiesta Perez. Belle Perez in feest-uitvoering”, klinkt het bij de organisatie van Marktrock Poperinge.

“Natuurlijk krijg je Belle’s beste nummers in pure danspop-stijl voorgeschoteld, scherper, sensueler en stoerder dan ooit: Enamorada, El Mundo Bailando… En dan knalt een extra lading Spaanse peper het podium op, op de bloedhete vibes van Born to be Alive en de strakke reggaeton van Despacito. Het opzwepende Let’s get Loud, de stomende soul van Dancing on the Ceiling of het catchy Locked out of Heaven van BrunoMars…”

One last time

Deze editie van Marktrock Poperinge op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus belooft opnieuw de moeite te zijn. Op vrijdag 25 augustus neemt de coverband Crystal Moon plaats op het podium. “Crystal Moon blaast dit jaar 25 kaarsjes uit en dat willen ze uitgebreid vieren met een allerlaatste show en na 25 jaar is Crystal Moon klaar om afscheid te nemen. One Last Time gaat deze klasseband de baan op met een knallende live show. One Last Time, een nieuwe show, een nieuwe look en een nieuwe setlist.”