Belgian Quo Band weer op het podium met echte drummer van Status Quo

De Belgian Quo Band, de bekendste Status Quo tribute band van ons land, staat halfweg maart in het Britse Wolverhampton op het podium met Leon Cave, de echte drummer van Status Quo. Het is niet de eerste keer dat die eer hen te beurt valt.

Rik Michels (gitarist-zanger, Tielt), Geert Callens (gitarist-zanger, Poelkapelle), Lieven Vandenbroucke (bassist, Torhout) en Wesley Jaques (drummer, Gent) hebben al langer bijzonder goede contacten met hun muzikale helden. Zo stonden ze in 2022 voor het eerst samen op het podium met drummer Leon Cave tijdens een fanmeeting in het Verenigd Koninkrijk. Het jaar daarop namen ze zelfs enkele leden van de band mee op toer. En op 15 maart staan ze opnieuw met een van hun helden op het podium. “Leon zal samen met ons in Wolverhampton enkele nummers meespelen als special guest”, aldus drummer Wesley Jaques.

Eer

Hij en de Belgian Quo Band reizen straks af naar het VK met een een bus met vijftig fans. “Als tribute band mogen optreden met je grote voorbeeld blijft de hoogst mogelijke eer. Bovendien kan ik op die manier zelf ook eens in het publiek gaan staan en luisteren naar m’n eigen band.”

Status Quo toert dit jaar niet, terwijl ook de Belgian Quo Band het in 2025 wat kalmer aan wil doen. In 2024 trad de Belgische tribute band maar liefst veertig keer op in binnen- en buitenland. (SV)