Belgian Quo Band speelt zaterdag op grootste Status Quo-fanmeeting ter wereld

Belgian Quo Band covert al sinds 2007 nummers van de Britse rockband Status Quo. Zaterdag mag de coverband als eerste Belgische band ooit optreden op de grootste Status Quo-fanmeeting ter wereld in Engeland. Morgen staan hun muzikale helden van Status Quo in de Brusselse AB.

De fanmeeting is een tweejaarlijks initiatief van de Engelse Status Quo fanclub waarbij het hele weekend in het teken staat van de Britse rockgroep. Wesley Jacques, de man achter de drums van Belgian Quo Band, vertelt hoe de organisatie bij hun terechtkwam.

“Uiteraard zijn we zelf trouwe bezoekers van dit gebeuren, maar dat is ook wel te danken aan onze trouwe fans”, aldus Wesley Jacques. “Vanaf de eerste editie droegen ze steeds hun T-shirt van Belgian Quo Band en kwamen we zo in the picture bij de organisatie. Toen we in 2019 optraden in Engeland hadden we een schare Belgische fans mee en uitgerekend die avond kwam de organisatie ons scouten voor een optreden. Er was uiteraard heel veel sfeer tijdens het concert, wij speelden ons in het zweet en het viel duidelijk in de smaak, waardoor er een optreden werd vastgelegd voor de volgende fanbijeenkomst.”

Huidige én oorspronkelijke drummer aanwezig

Op de meeting zullen er ook leden en ex-leden van Status Quo aanwezig zijn. “De huidige drummer (Leon Cave) zal er zijn, maar ook de oorspronkelijke drummer John Coghlan. Hij is intussen een zeventiger en uitgerekend die avond zal hij zijn laatste optreden ooit geven, hij gooit zijn drumstokken nadien bij het brandhout en stopt er mee. Uitgerekend wij mogen zijn voorprogramma spelen, mooier zal het niet worden denk ik? Maar je weet nooit wat de organisatie nog in petto heeft, het zou zomaar kunnen dat de bassist of gitarist daar plots ook opduikt”, vertelt Wesley.

Op het evenement zullen ongeveer 1.200 fans aanwezig zijn. De verwachtingen voor het optreden zijn hoog bij Wesley. “We zijn de eerste Belgische band die daar zal spelen. In Engeland is Status Quo uiteraard nog populairder dan bij ons. Iedereen die daar is die avond, is grote fan en kent alle nummers. Het publiek zingt vaak luider dan de band kan spelen, werkelijk niet te geloven welke atmosfeer daar hangt. Het lijkt soms wel een kolkende massa mensen en ik denk niet dat dit anders zal zijn na een paar jaar corona. Er zijn veel mensen die elkaar enkele jaren niet hebben gezien. Dat zal dus zeker voor een hartelijk weerzien zorgen en voor een extra uitgelaten sfeer.”

