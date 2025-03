Belgian Quo Band speelt in Engeland met drummer Cave

De Belgian Quo Band, de tributegroep van Status Quo, mag op zaterdag 15 maart in Engeland optreden samen met Leon Cave, de échte drummer van Status Quo. Dat gebeurt tijdens de grootste fanmeeting van Groot-Brittannië.

40 optredens in 2024

De Belgian Quo Band is al 18 jaar on the road. Hij bestaat uit drummer Wesley Jaques (nu Gent, vroeger Torhout), zanger-gitarist Rik Michels (Tielt), zanger-gitarist Geert Callens (Poelkapelle) en bassist Lieven Vandenbroucke (Torhout). Vorig jaar werd het met liefst 40 optredens superdruk voor de tributeband. “Eigenlijk een beetje té druk”, zegt Wesley. “We combineren onze muziekhobby namelijk elk met een job en dat is niet evident. In 2025 zullen we het wat kalmer proberen aan te doen. Maar het optreden van 15 maart in Engeland willen we absoluut niet missen.”

“Doorgaans wil het publiek dat we de grootste hits van Status Quo spelen, maar tijdens de Engelse fanmeeting zullen we ook wat minder bekende songs vertolken. Leon Cave zal als drummer een drietal nummers meespelen. Dat moet het hoogtepunt van het concert worden. Voor ons een hele eer!”

50 fans reizen mee

Leon Cave is fan van de Belgian Quo Band. “De groep speelt onze nummers op een heel hoog niveau”, vindt hij. “Plus: de leden van de band zijn geweldige mensen. Ik heb een hechte vriendschap met hen opgebouwd. Het is mooi dat ze zichzelf niet al te serieus nemen. Ik heb in de loop van de jaren andere tributebands ontmoet, die nogal arrogant overkwamen.”

Naar het concert van de Belgian Quo Band in Engeland reizen om en bij de 50 trouwe fans mee. “Dat is uniek”, zegt Wesley. “We beschouwen hen als familie. In welk land we ook optreden, er zijn altijd mensen die we kennen. Dat is een extra motivatie voor ons, want het is prettig te ervaren dat wat je doet geapprecieerd wordt.” (JS)

