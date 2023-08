Belgian Quo Band mét gitarist Richie Malone belooft vuurwerk op Alcatraz in Kortrijk

Wie wereldhits als ‘Whatever You Want’ en ‘In The Army Now’ wil meebrullen, moet donderdag 10 augustus naar Alcatraz Open Air in Kortrijk afzakken. Niet Status Quo zelf, maar de tributegroep Belgian Quo Band palmt er de Swamp Stage in. Met gitarist Richie Malone van, jawel, Status Quo. “Dit wordt zonder twijfel een van onze meest memorabele optredens ooit”, glundert roerganger Wesley Jaques.

De Belgian Quo Band staat te boek als een van de beste tributebands van de legendarische Britse groep Status Quo. De kiem voor de op en top West-Vlaamse formatie – bestaande uit Tieltenaar Rik Michels (64, zanger/gitarist), Geert Callens (59, zanger/gitarist) uit Poelkapelle en Torhoutenaren Lieven Vandenbroucke (54, bassist) en Wesley Jaques (41, drummer) werd zo’n zestien jaar geleden gelegd op het ter ziele gegane Schwung Festival in Roeselare en is anno 2023 uitgegroeid tot een begrip onder Status Quo-fans.

Mooi eerbetoon

“Onze gezamenlijke liefde voor de muzikale parels van Francis Rossi en co heeft ons bij elkaar gebracht”, glimlacht Wesley. “We willen een zo mooi mogelijk eerbetoon schenken aan onze helden en een spiegelbeeld van hen creëren. Daar gaan we ver in: we gebruiken dezelfde instrumenten, halen dezelfde kledij uit de kast… En vooral de nummers moeten helemaal kloppen.”

Halve wereldsterren

Die drang naar perfectie liet de Belgian Quo Band al heel wat topmomenten beleven. “We hebben in onze carrière al meer dan vijfhonderd podia onveilig gemaakt en traden op voor de spreekwoordelijke drie man en een paardenkop, maar hebben evengoed festivalweides met vijfduizend mensen in lichterlaaie gezet. Op zo’n momenten voelden we ons halve wereldsterren. Maar ook de eerste keer op de Gentse Feesten in 2013 zullen we niet snel vergeten.”

Optreden in Mali

De Belgian Quo Band heeft intussen half België plat gespeeld, maar ook buiten onze landsgrenzen gaan ze maar al te graag overstag voor de kunde van West-Vlaams kwartet. “Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk… In september trekken we naar Denemarken, we traden ook al op in het Verenigd Koninkrijk en deden op oudejaar 2015 ons ding op een militaire basis in Mali. De muziek van Status Quo liet ons al een flink deel van de wereld zien.”

Nu volgt een nieuw hoogtepunt: Alcatraz Open Air. “10 augustus staat al lang met rood in onze agenda genoteerd. Het zal net dag op dag vijf jaar geleden zijn dat Status Quo er zelf stond, nu is het onze beurt. Mét Richie Malone mee het podium op, de hele show lang. Als tributeband kan je geen mooier compliment krijgen: een bandlid dat met veel goesting je gelederen vervoegt. De bekroning van jarenlang keihard werk.”

Sportpaleis

Op Alcatraz heeft de Belgian Quo Band één doel: de weide in vuur en vlam zetten. “Het wordt zonder twijfel een van onze meest memorabele optredens ooit”, klinkt het. “We starten om 22.35 uur, in festivaltermen is dat prime time, hé. We zullen de ziel uit ons lijf spelen.”

De komende jaren willen Wesley en de zijnen de ingeslagen weg verder bewandelen. “Elk optreden heeft één grote missie: de fans een toptijd bezorgen. Weet je waar we nog van dromen? Om ooit een voorprogramma te kunnen verzorgen in het Sportpaleis. We hebben in ontelbaar veel tenten en op festivalweides opgetreden, maar zo’n échte muziekarena ontbreekt nog op ons lijstje.”

Info:www.alcatraz.be