Beleef de gloriejaren van het Songfestival in Nieuwpoort

Op vrijdag 24 maart staat om 20 uur de voorstelling ‘History of Songfestival’ op het programma in Centrum Ysara in Nieuwpoort.

Herbeleef samen met Axl Peleman, Neeka, Maarten Flamend & Esther Lybeert en Wouter Mattelin de wonderjaren van het Eurovisiesongfestival. Ze brengen een muzikale bloemlezing met de mooiste nummers uit de eerste 45 jaar, de gouden tijd toen een liveorkest de liedjes ondersteunde die nu in ons geheugen geprent zitten.

De voorstelling is doorspekt met de leukste anekdotes en fijne weetjes. Over de vloek van de tweede, de bizarre stemrondes, de vergeten Belgen en de iconische 12 points. (PG)

In Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Tickets kosten 14 euro en zijn verkrijgbaar via www.cultuurnieuwpoort.be of bij de Dienst Toerisme (infobalie Stadhuis en infokantoor Hendrikaplein).