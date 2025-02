BEKIJK – ‘Ruiselede Anthem’ van jong viertal Maxim, Jakke, Tjorven en Maxim kent massaal bijval op sociale media: “Reactie tegen fusie-klaagzang”

De voorbije dagen doet het ludieke hiphopnummer ‘Ruiselede Anthem’ massaal de rond op sociale media. Aanleiding is de fusie van Ruiselede met Wingene, wat tot op vandaag nog altijd een belangrijk gespreksonderwerp blijft binnen het molendorp. “Veel mensen blijven maar zagen over de fusie, al valt er niets meer aan te doen”, vertelt Jakke Coopman. “Zo zijn we met enkele vrienden op het idee gekomen, om er iets leuks rond te maken.”

Het hiphopnummer met bijhorend filmpje toont heel wat populaire plekjes in Ruiselede: het dorpsplein, de kerk, het park, de Hostensmolen, het skatepark, café ’t Fonteintje, de huidige Dorpsstraat… Er wordt nogal spottend gedaan over de geplande bouw van het warenhuis Albert Heijn in de Aalterstraat. “Hoe zit dat nu eigenlijk met Albert Heijn? Ze hebben daar een put gemaakt, maar ik zie niet veel veranderen. Te hoog, te laag, ’t is al blijkbaar niet goed. Heb je dat gezien? Die mannen kwamen ruiten leveren en daar staat geen eens een gebouw. Chance dat we nog in de Maria kunnen zijn…” Het refrein is al even ludiek. “Welkom in Ruiselee en doe met ons mee. Kom ne keer naar buiten, weg van je tv.”

2.800 views

Het filmpje is een productie van Jakey, Twan en Muts, de bijnamen voor Jakke Koopman (20), Tjorven Maes (20) en hun vriend Maxim (23). Robin Butaeye (21) neemt de productie voor zijn rekening als Aero. Het oogt allemaal hip en cool en grappig, wat de massale bijval verklaart op sociale media. In geen tijd volgden er ondertussen meer dan 2.800 views. “Ja, het is zot”, beaamt Tjorven Maes. “De leukste reacties kwamen nog van de kassiersters van huis Maria. Die konden het liedje wel erg smaken.” De tekst werd in amper enkele uren geschreven op kot in Gent, het beeldmateriaal in een drietal dagen verzameld. Maxim had dan nog enkele weken nodig, om een en ander in een leuk en muzikaal jasje te gieten.

Beatles

“Bedoeling was de iconische plekjes van Ruiselede aan bod te laten komen en te laten zien, dat we trots zijn op ons dorp”, vertelt Tjorven. “Dat lijken de mensen van Ruiselede wel tof te vinden. We willen helemaal geen politiek statement maken, of zo. Ik kan begrijpen dat er mensen tegen de fusie zijn, net zoals er een aantal de fusie geen probleem vinden. Daar hebben we totaal geen probleem mee. Als Ruiselede maar Ruiselede blijft.” Het jonge viertal lijkt wel zijn klassiekers te kennen, want tijdens de clip wandelen ze zoals de Beatles over het zebrapad vóór warenhuis Maria. Plannen voor een tweede clip zijn er voorlopig niet. Leute maken, des te meer. Of zoals ze zelf zeggen: “Welkom in Ruiselee en doe met ons mee. We zuipen wij ne goeien bij Sander ip ’t café…”