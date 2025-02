BEKIJK – Overrompeling in herberg De Kunstemaecker in Steenkerke voor 85e verjaardag van Willem Vermandere

Vandaag, 9 februari 2025, viert Willem Vermandere zijn 85e verjaardag in zijn thuisdorp Steenkerke. De herberg De Kunstemaecker, een geliefde ontmoetingsplaats in het dorp, stroomde vol met vrienden, familie en bewonderaars om deze mijlpaal te vieren.



Vermandere, geboren op 9 februari 1940, is een veelzijdig kunstenaar: zanger, muzikant, beeldhouwer en schilder. Hij was een van de eerste artiesten die in het West-Vlaams zong en bracht in zijn liedjes vaak thema’s zoals de Westhoek en de twee wereldoorlogen naar voren. Hoewel hij in juli 2024 aankondigde te stoppen met optreden, blijft zijn invloed op de Vlaamse cultuur onmiskenbaar.