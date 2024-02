BEKIJK – Katrien Verfaillie trapt unieke tournee af in haar geboortedorp Stavele

Afgelopen vrijdagavond gaf Katrien Verfaillie haar eerste concert in ‘t Hof van Commerce in Stavele bij Alveringem. Zo’n honderd luisteraars vulden de gezellige gelagzaal van de herberg van de alom bekende Iris Crampe en haar familie. De vriendinnen Maria Degadt uit Beveren-aan-de-IJzer en haar vriendin Annie Decock uit Leisele kenden Katrien als klein meisje. Ze zaten dan ook op de eerste rij om niets van het concert te missen.

“Dankzij de coronaperikelen ben ik eigenlijk zangeres geworden”, zegt Katrien. Het liedje op de muziek van ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld werd overal goed onthaald. “‘Kunnik nemi na joen komn’, is het enige liedje dat ikzelf niet gecomponeerd heb”, wil Katrien nog kwijt.

Van dorp tot dorp

Katrien wil in 2024 zoveel mogelijk dorpen aandoen en zo het langste lied componeren met hulp van het publiek. In ieder dorp dat ze aandoet, vraagt ze anekdotes of gebeurtenissen te noteren om in een strofe te verwerken.

Tijdens de coronaperiode maakte Katrien een cd waarvan er 9.000 exemplaren werden uitgedeeld aan personeel die in de zorg werken. Ze maakte reeds vier cd’s, waarvan de laatste de titel ‘ol 15 jaar Vanuut mien erte’ draagt. Haar mama, Ann Slosse, die in de IJzerstraat in Stavele woont, kwam het eerste concert van de dorpentournee bijwonen. Iris Crampe en schoondochter Astrid Vanbecelaere schenken een groot deel van de opbrengst van de avond aan Kom op tegen Kanker.

Met medewerking van De Krant van West-Vlaanderen trekt Katrien van dorp tot dorp en belooft het volledige lied volgend jaar rond deze periode te brengen in ‘t Hof van Commerce in Stavele. (JT)