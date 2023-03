Bekende componist repeteert met harmonie in laatste rechte lijn naar concert: “Dwalen in fabelachtige wereld”

Op zondag 2 april brengt de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden haar jaarlijkse concert in De Spil. Door de coronacrisis kon het evenement de voorbije jaren niet doorgaan, maar nu kunnen de muzikanten aftellen om voor een volle zaal het beste van zichzelf te geven. In aanloop naar het concert kregen de muzikanten zaterdag een verrassende boost. Componist Johan De Meij kwam speciaal over vanuit de Verenigde Staten om samen met de Winkelse muziekverening te repeteren.

Na de lange coronajaren, draait de Winkelse Harmonie De Kunstvrienden opnieuw op volle toeren. “Zowel de Piccolino’s, de jongste muzikantjes, als het jeugdorkest De Piccolo’s spelen weer met veel goesting en ook de drumband kan weer ijverig en roffelend samenkomen net zoals vroeger. De Harmonie leeft, als van oudsher, opnieuw toe naar haar jaarlijkse hoogdag in De Spil in Roeselare”, aldus bestuurslid Toon Lefebvre.

Lord of the Rings

Op zondag 2 april om 18 uur brengen tachtig muzikanten er hun concert Onderweg. “Het wordt een unieke belevenis waarin we de bezoekers meenemen in de fabelachtige wereld van The Lord of The Rings. Ze wanen zich Gandalf de tovenaar bij het horen van de dreigende hoefslagen van zijn paard. Dromerig zullen ze verdwalen in het Elfenwoud om uiteindelijk victorieus te belanden in de idyllische en vredige wereld van de Hobbits”, aldus Toon. Symphony No 1, The Lord of the Rings werd gecomponeerd door de Nederlander Johan de Meij. Zijn prachtige symfonie vierde onlangs nog haar 35ste verjaardag. Tijdens het concert komen ook nog andere bekende componisten zoals Wagner en Maslanka aan bod en de bezoekers worden walsend uitgeleid op muziek van Sir Anthony Hopkins, And the Waltz goes on…

Ervaring troef

Hoewel Johan De Meij een wereldvermaard componist en globetrotter is, wist de Winkelse muziekharmonie hem te strikken voor een ganse repetitiedag. Zaterdag zakte hij af naar het muzieklokaal in Sint-Eloois-Winkel voor een pittige studie. “Dat de man, de auteur van het werk dat we zullen brengen, hier plots in eigen persoon voor hen stond, gaf de muzikanten een geweldige boost in de aanloop naar hun optreden”, zegt Toon. De komende dagen stoomt dirigent Dimitri Bracke hen verder klaar. Met hem wordt de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden trouwens gegidst door een zeer ervaren orkestleider. Hij volgde onder andere een opleiding aan het conservatorium in Maastricht en speelt zelf klarinet. “Naast onze dirigent hebben we nog tal van geroutineerde en sterke muzikanten in onze rangen. Ik raad dan ook iedere muziekminnaar aan om op zondag 2 april, na de Ronde van Vlaanderen, naar De Spil af te zakken. Het zal echt de moeite lonen”, roept Toon op.

Drukke agenda

Hoewel de focus nu voornamelijk op het concert van 2 april ligt, durft men bij de Winkelse muziekvereniging ook al vooruit kijken naar de rest van het jaar. Van 11 tot 14 augustus trekken de muzikanten naar de Duitse zustergemeente Warburg. “We zetten onze gemoedelijke verbroedering verder en dit jaar bezoeken wij hen.” Op zondag 17 september is er in De L!NK een aperitiefconcert waar zowel de instapdrumband, de drumband, de Piccolino’s, de Piccolo’s als de harmonie zullen spelen. De Piccolino’s en Piccolo’s gaan van 6 tot 8 oktober op jeugdweekend naar Westouter. Op zaterdag 4 november brengt de vereniging haar Sint-Ceciliaconcert met een optreden van de jeugdensembles in De L!NK. Het jaar wordt tijdens de kerstvakantie, op 27 en 28 december, afgesloten met een pannenkoekenbak.

Kaarten voor het concert in De Spil kosten 18 euro, studenten en kinderen betalen 12 euro. Tickets via www.wicket.be/wmv of via de muzikanten van de harmonie.