Bekende Brugse volkszanger Benny Scott (85) stelt biografie voor: “Nooit gedacht dat ik dit nog zou meemaken!”

In het café ’t Klein Venetië werd de Brugse volkszanger Benny Scott gevierd voor zijn 85ste verjaardag. Het mooiste cadeau: een biografie over zijn leven en werk, geschreven door Olivier Neese en Koen De Brabander. “Dat ik dit in de winter van mijn leven nog zou mogen meemaken, had ik nooit verwacht”, zegt Benny Scott.

Bij café ’t Klein Venetië, en dus in het hartje van zijn geliefde Brugge, werd vrijdagvoormiddag een biografie rond leven en werk van Benny Scott voorgesteld. En dat niet toevallig net op de 85ste verjaardag van de Brugse volkszanger waarvan de grote hit ‘’k en Brugge in m’n herte’ enkele jaren geleden officieel werd uitgeroepen tot Brugs volkslied. Maar Benny Scott is veel meer dan die grote hit. Hij scoorde ook met een reeks komische liedjes in het Brugse en begon zijn muzikale loopbaan met Engelstalige rocksongs.

Alle input van Benny

Auteurs Olivier Neese – in het dagelijkse leven editieredacteur van Brugsch Handelsblad – en Koen De Brabander – een creatieve duizendpoot die ook co-scenarist is van de strip Dictator Dirk – zaten in meerdere sessies urenlang aan tafel met Benny Scott voor de realisatie van de biografie ‘Benny Scott – Mijn leven, mijn muziek’. “We hebben ook geput uit het gigantische archief dat Benny doorheen de jaren heeft bijgehouden. En we beschrijven echt héél zijn leven, van bij zijn geboorte in 1940, opgedeeld in tien hoofdstukken”, zegt Olivier Neese. “Anders dan bij veel andere biografieën komt onze input allemaal van Benny Scott zelf, niet van derden die over hem vertellen. En hij is echt héél openhartig. We belichten zijn jeugd, zijn hobby’s, het ‘Brugge van toen’ en de muziekbusiness zoals hij die heeft gekend.”

“Urenlang zaten we aan zijn livingtafel, tussen de archiefdozen met een massa prachtige foto’s”

“Ik kende Benny al van eerdere samenwerkingen, maar door het maken van deze biografie zijn we nog dichter bij elkaar gekomen”, vult Koen De Brabander aan. “Zo’n proces is bijna een intiem gebeuren; vooral ook omdat hij echt niets achterhoudt. Urenlang zaten we aan zijn livingtafel, tussen de archiefdozen met ook een massa prachtige foto’s in.” Benny Scott zelf toonde vooral veel dankbaarheid bij de voorstelling van zijn eigen biografie. “Iedereen die betrokken is bij dit project heeft prachtig werk geleverd. Dat ik dit in de winter van mijn leven nog zou mogen meemaken, had ik nooit verwacht”, klonk het.