Beiaardiers Kortrijk klaar voor nieuwe editie van Torenmuziek

Kortrijk is twee prachtige beiaarden rijk en deze zorgen in de zomermaanden opnieuw voor een gezellige sfeer in de stad. Naast de wekelijkse bespelingen op zaterdagmiddag is er traditiegetrouw ook het beiaardfestival Torenmuziek, iedere maandagavond van eind juni tot eind augustus.

“We hebben in Kortrijk het geluk met Koen een gepassioneerde stadsbeiaardier te hebben. Jaar na jaar stelt hij een nationaal en internationaal programma samen, met verrassende repertoires. Ik nodig iedereen uit om één of meerdere maandagen langs te komen en te genieten van een beiaardconcert!”, vindt Axel Ronse, schepen van cultuur.

Fringeconcert

De eerste vier concerten worden op de beiaard van de Halletoren gespeeld. Op de Grote Markt ter hoogte van de Halletoren voorzien we stoelen voor de luisteraars, maar je kan uiteraard ook op een terrasje genieten van de beiaardmuziek. De aftrap wordt gegeven op 27 juni met een fringeconcert door Tijl Stynen. Naar aanleiding van de feestweek rond de Vlaamse feestdag vrolijkt stadsbeiaardier Koen Cosaert op 11 juli om 11 uur de wekelijkse maandagmarkt op. Diezelfde dag verwelkomen we ’s avonds op de Halletoren Kenneth Theunissen en Stefan Meylaers met een ABBA programma.

The Bells Angels

Vanaf 25 juli verhuizen de wekelijkse beiaardconcerten naar de historische beiaard van de Sint-Maartenstoren. Het publiek luistert dan op het stemmige Vandaleplein of het Sint-Maartenskerkhof. Het voorlaatste concert op 22 augustus is het Wensconcert. Het publiek kan het programma zelf samenstellen. Torenmuziek 2022 sluit af op 29 augustus met een bijzonder concert van The Bells Angels: Luc Rombouts & Twan Bearda, die een vierhandig beiaardconcert spelen.