Beiaardier Ludo (62) speelt romantische liedjes op valentijnsavond: “Kom mee dansen op de markt”

Al dertig jaar bespeelt Ludo Geloen (62) de beiaard van het Ieperse belfort. Op valentijnsavond brengt hij er voor het eerst een selectie uit ingestuurde romantische openingsdansen. “Iedereen is welkom om mee te dansen op de markt.”

Het recent gerestaureerde werelderfgoed van het Ieperse belfort hoort iedereen toe, maar de middeleeuwse toren is de laatste decennia vooral bezocht door de 62-jarige Ludo Geloen. Hij speelt er sinds 1996 als stadsbeiaardier. “Dat is al een heel eind”, beaamt hij. Het aantal keren hij de 231 treden beklom, is niet meer bij te houden. Vroeger zat hij er alleen en noemde het spelen “beestenwerk”: z’n bicepsen en vingerspieren verdikten van al dat spelen, waardoor hij zelfs z’n trouwring moest laten vergroten. Sinds de restauratie van de beiaard is het spelen minder zwaar en ook de cultuur errond is veranderd.

Oproep verspreid

“Het is publieker geworden”, vertelt Ludo. Hij geniet van belfortbezoekers tijdens het spelen, gaat aan de slag met speciale liedjesverzoeken en speelt graag in op de actualiteit, zoals het brengen van bekende nummers van pas overleden artiesten. Op valentijnsavond speelt hij voor het eerst romantische liedjes in het kader van een nieuw valentijnsfeest op de Grote Markt onderaan de belforttoren. “Er werd een tijdje geleden een oproep verspreid voor verzoeknummers van openingsdansen op huwelijksfeesten”, zegt hij.

Love is in the Air

Het nieuw, gratis event heet ‘Love is in the Air’ en de playlist ligt intussen vast. Ludo selecteerde vijftien openingsnummers: van Heart of Gold (Neil Young) over Love of My Life (Queen) tot Nothing Else Matters (Metallica). De koppels van de verschillende inzendingen zijn uitgenodigd om hun openingsdans te komen dansen op de Grote Markt nu vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. Ook andere verliefde koppels en ambiancemakers zijn welkom. “Van mij mag heel de markt vol staan met dansende mensen”, aldus Ludo. “Het is heel leuk om een publieksinstrument als de beiaard op zo’n manier te laten weerklinken. En dat bij het fantastisch decor van de pas gerestaureerde Lakenhallen.”

Nieuwjaarsreceptie na valentijn

Het nieuwe event moet van de Grote Markt “het romantische hart” van de stad maken. “Love is in the Air biedt meer dan alleen muziek. Kom luisteren, dansen, en geniet van de unieke sfeer. Het evenement is de ideale opwarmer voor een romantische avond.” Ook de dag erop wordt gevierd op de Grote Markt. Het stadsbestuur kondigde een maand geleden een nieuwe datum aan nadat de traditionele nieuwjaarsreceptie was afgelast omwille van slechte weersvoorspellingen. De ‘nieuwe’ nieuwjaarsreceptie vindt er plaats op zaterdag van 16 tot 18 uur. “De gekozen datum, net na valentijn, biedt een mooie gelegenheid om vriendschap, liefde en verbondenheid extra te vieren”, aldus het bestuur. “Naast een drankje en een hapje zal elke aanwezige getrakteerd worden op een leuke valentijnsattentie.” (TP)