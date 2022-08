Beginnende muzikanten welkom op open repetitie: Jeugdensemble Lichtervelde oefent in nieuw lokaal

Vrijdag 26 augustus vindt een open repetitie plaats van Jeugdensemble Lichtervelde (JEL), het jeugdorkest van Koninklijke Harmonie De Burgersgilde. Plaats van het gebeuren is niet langer zaal De Burgersgilde, maar wel een nieuw lokaal in de Stegelstraat.

“Alle beginnende muzikanten worden op deze repetitie uitgenodigd om te komen luisteren en kijken naar onze jeugdige bende”, klinkt het. “Verdere info over onze repetities, onze dirigent en de stukken die we spelen wordt op die avond ook allemaal meegegeven. Zoals op de flyer vermeld staat, gaat deze repetitie niet langer door in of bij zaal De Burgersgilde. Sinds corona is er zoals in vele sectoren en bij heel wat verenigingen ook bij ons een en ander veranderd. Het oude repetitielokaal boven het café is niet langer in gebruik en de repetities gingen de voorbije twee jaar ook steeds door in de grote zaal. Aanvankelijk bleek dat de ideale oplossing in functie van afstand houden, maar het was een grotere uitdaging op vlak van verwarming. Ook het feit dat tijdens de week alle materialen steeds opgeborgen moeten zijn in functie van maaltijden en feesten zorgt voor een extra last op de schouders van het logistieke team.”

Burgersgilde

“Daarom gingen wij intern op zoek naar een alternatieve repetitieruimte. Die vonden we bij Marc en Kathleen Decuypere. Marc is al jaren hoornist bij de harmonie en allebei zijn ze steeds actief betrokken bij de activiteiten van de vzw en harmonie. Zij stelden ons een huurlocatie ter beschikking in de Stegelstraat. Eind augustus is dit lokaal af en zal de overstap gemaakt worden naar de nieuwe repetitieruimte.”

“Uiteraard blijft vzw De Burgersgilde verbonden aan de Burgersgilde en logischerwijs zullen ook alle stapoptredens, toneelvoorstellingen, Sinterklaasshows… daar verder doorgaan.”

“Wie graag even de sfeer komt opsnuiven en zin heeft om ons binnenkort te versterken in het jeugdorkest is vrijdag welkom vanaf 19.15 uur. Dit in Stegelstraat 129. Wie dan niet vrij is, maar JEL alsnog graag eens aan het werk wil zien, kan ook langskomen op zondag 11 september op Open Monumentendag.”