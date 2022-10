Beernemse harmonie organiseert eerste herfstconcert sinds 2019

Dat de coronacrisis veel verenigingen pijn heeft gedaan, hoeven we je niet meer te vertellen. Ook de Harmonie De Vrienden van Groot-Beernem likt haar wonden. In de pandemie lanceerden ze muziekpakketten en een eigen bier, waardoor ze zich dit weekend kunnen opmaken voor hun traditionele herfstconcert.

De vereniging telt intussen een veertigtal muzikanten van alle leeftijden. Het oudste lid telt 83 lentes, het jongste lid is 13 jaar oud. Elke vrijdagavond blazen ze verzamelen in een zaaltje in het Bargepark. Sinds 2019 werkt voorzitter Eddy Bakelandt (57) aan dit herfstconcert.

Nieuwe dirigent

“De muziek die op het concert van 2020 zou gespeeld worden, hebben we toen moeten aankopen. Het zou zonde zijn om die nu niet te gebruiken”, vertelt de voorzitter. Voor de eerste keer treedt de harmonie ook op met een nieuwe dirigent. Luc Van Bellegem gaf de fakkel intussen door aan Michiel Van Mulders.

“Er is de voorbije jaren heel wat veranderd”, gaat Eddy Bakelandt verder. “Door de pandemie verloren we heel wat leden en ook de regels tijdens de crisis maakten het ons erg moeilijk. We moesten zoals iedereen ver uit elkaar zitten waardoor er minder muzikanten in onze zaal konden zitten. Als bestuur wil je natuurlijk niemand uitsluiten, dus dat was erg moeilijk.”

Biertje ‘Den Bassist’

Ook bestuurder Geert Coussement (68) beaamt dat de pandemie voor veel problemen zorgde. “Barinkomsten, sponsoren, concerten, optredens, alles viel weg. Daarom hebben we op een bestuursvergadering beslist dat er iets moest veranderen. Op de volgende vergadering moest iedereen een creatief idee voorstellen om geld in het laatje te brengen.”

Het resultaat van de brainstormsessie is Den Bassist, een variant van een tripel dat door een ambachtelijke brouwerij uit Moerkerke wordt gemaakt. “Als een van de weinige organisaties zetten wij die actie nu verder, ook al is de pandemie gedaan. Je kan ons biertje in horecazaken drinken en via onze website aankopen. Je kan eigenlijk stellen dat dit biertje ons recht heeft gehouden”, gaat Coussement verder.

Samenwerking met muziekscholen

Bezoekers van het herfstconcert kunnen zich verwachten aan een stevige portie muziek. Het eerste deel is klassieker, in het tweede deel worden ook meer populaire en toegankelijke nummers gespeeld. Nieuw dit jaar is ook dat de vereniging samenwerkt met muziekscholen. “Daardoor kunnen jongeren nu ook samenspel bij ons volgen. Dat maakt het gemakkelijker voor ouders, want anders moeten zij hun kinderen soms naar Aalter brengen.”