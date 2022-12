Beauvarletkoor vertolkt Bach in O.L.V. Ter Duinenkerk: Een hemels kerstconcert

Op tweede kerstdag geeft het Koksijdse Beauvarletkoor een kerstconcert in de Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinenkerk. Het koor koos een passend thema uit de barokmuziek: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’, met een letterlijk citaat van Johan Christoph Friedrich Bach, de zoon van Johann Sebastian, als eerbetoon aan zijn vader.

Elke maandagavond oefenen de leden van het Beauvarletkoor voor het kerstconcert, samen met Griet De Meyer, die intussen al 15 jaar de artistieke leiding over het koor heeft. Dat doet Griet met passie, maar ze is ook streng. Ze motiveert de koorleden om de perfectie na te streven. Griet kijkt echt uit naar het concert.

Koraal

“Het motet Wachet auf, ruft uns die Stimme is gebaseerd op het gelijknamige koraal van Philipp Nicolai. Koralen waren eigenlijk kerkliedjes van de protestanten. Dit koraal bestaat uit drie strofen en vertelt het verhaal van de vijf dwaze en vijf wijze maagden uit het evangelie van Mattheüs, die wachten op de Heer.”

“Er staat nog een werk van een ander lid van de Bachfamilie en werk van Dietrich Buxtehude en Georg Friedrich Händel op het programma. Het dubbelkorige motet Fürchtet euch nicht van Johann Michael Bach vertelt hoe aan de herders in het veld wordt verkondigd dat Jezus is geboren. In dulci jubilo van Buxtehude is een meerstemmige bewerking van een bekend 14de-eeuws kerstlied, maar zal bij de meeste mensen bekend in de oren klinken.”

“Uit Messiah, an Oratorio, ongetwijfeld het bekendste werk van Händel, brengen we het gedeelte dat het kerstgebeuren vertelt. Drie koordelen wisselen af met enkele aria’s gezongen door sopraan Sarah Peire. Het koor wordt begeleid door een strijkersensemble, met Mattijs Louwye (cello), David Van Bouwel (orgel), Astrid Gijsels (viool) en Lieselotte Crols (altviool).”

Nieuwe leden

Het Beauvarletkoor telt een 40-tal zangers, afkomstig van de Westkust en het hinterland. “We kunnen zeker nieuwe mensen gebruiken”, zegt Griet.

“Maar ze moeten wel een basiskennis notenleer hebben en een stemtest doen. We hebben wel onze ‘IntroBeau’, waarbij drie jaar specifieke notenleer wordt gegeven met ontleding van de noten en de partituur van koorstukken, telkens een half uur voor de koorrepetitie.”