Bart Verhelle speelt jukebox op eindejaarsconcert

Harmonie De Verenigde Vrienden organiseert op woensdag 28 december haar eindejaarsconcert. Daarbij is zanger Bart Verhelle te gast. Bart fungeert op het concert als ‘levende jukebox’.

“Het publiek wordt bij het binnenkomen verwelkomd door onze pas opgerichte streetband”, weet voorzitter Joke Lefevere. “De streetband bestaat uit een achttal jongeren uit het jeugdensemble. Het concert wordt geopend door de drumband en het jeugdensemble. Daarna is de harmonie aan de beurt. Het eerste deel van het concert is nogal poppy. Na de pauze is het de beurt aan de harmonie en Bart Verhelle. Het tweede deel verloopt volgens het jukebox-principe. Het publiek kan daarbij kiezen wat de harmonie speelt. We hebben daartoe een lijst van nummers samengesteld waaruit het publiek kan kiezen. Er wordt bekeken welke nummers het meest gekozen worden en die worden nadien in volgorde van populariteit door Bart en de harmonie gebracht.” Het eindejaarsconcert van Harmonie De Verenigde Vrienden vindt op woensdag 28 december om 19.30 uur plaats in gemeenschapscentrum Het SWOK in de Ooststraat. (BCH)

Kaarten kosten 12 euro aan de deur en 10 euro in voorverkoop. Ze kunnen besteld worden via harmoniestaden@telenet.be of via 0496 41 57 82.