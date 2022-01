Bart Duprez (58) zingt coronaliedje op Bellegem Klinkt: “Muziek is een universele taal”

Bellegemnaar Bart Duprez (58) maakte een coronaliedje en zong het samen met zijn partner Lieve Van Poucke op Bellegem Klinkt.

Van de coronaperiode had Bart eigenlijk niet veel last. “Die soberheid vind ik wel positief.” Het coronalied dat hij maakte draagt als titel Het mag niet beteren, je kan het niet eirden. “Het is iets wat mijn baas van 20 jaar geleden nog vaak zei. Het zal toch niet veranderen, maak er dan toch het beste van, is wat ik hier wil meegeven”, zegt hij. Met het coronaliedje is Bart echter niet aan zijn proefstuk toe in het schrijven van liedjes.

Muzikaal aangelegd

Bart en Lieve vormen een nieuw samengesteld gezin. Bart is een echte Bellegemnaar en Lieve komt uit Sijsele. Het gezin woont in Kortrijk op de grens met Bellegem.

In zijn vrije tijd is Bart altijd al met muziek bezig geweest. “Van mijn 16 jaar heb ik altijd al gezongen. Het begon met maten, en we waren wat rebels, dat uitte zich in een punkgroepje.”

Ook de groep Schaakmat, die zo’n 20 jaar geleden ontstond, bleef zo’n vijf jaar bestaan. “We brachten Nederlandstalige popmuziek. En met Peter Vanhoe heb ik ook nog een bandje gehad.” Hier en daar speelde Bart ook nog in andere groepen. “Ik ken geen noot muziek”, geeft hij toe, “maar muziek zit in de genen. Ook mijn moeder was muzikaal aangelegd. Ze speelde piano. Heel de familie van mijn moeder is eigenlijk muzikaal.” Bart zelf speelt gitaar, bas, drums en keyboard.

Nu zingt Bart samen met mijn partner Lieve. Lieve zong zichzelf vroeger in slaap. Ze trad nog op met haar zus. “Al mijn zussen zongen eigenlijk”, zegt Lieve.

De Barco Band

Bart en Lieve werken allebei in Barco en zongen daar nog in de Barco Band. “Dat was een groep van 10 tot 15 personen. Er zongen soms vijf tot zes backing vocals. Dat was echt de moeite!”

Samen brengen Bart en Lieve graag Engelse covers. Ze hebben ook enkele eigen nummers. “We zouden eigenlijk weer beginnen optreden en hadden al een feest in Bellegem, maar het kon niet plaatsvinden.”

Bart was tevreden dat hij op Bellegem Klinkt toch weer eens zijn ding kon doen met zijn coronalied en met enkele andere nummers. Hij werd begeleid door een delegatie van de Mainstream Music Band. “Het is fijn om ook te spelen met mensen die je niet kent. Je bent er onmiddellijk mee weg. Muziek is echt een universele taal.” (ED)