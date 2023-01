Barbarak zorgt voor non-stop dansmuziek op Labadoux met Bobalicious en Dj Ubuntu

Labadoux wil vernieuwende insteken plannen. Barbarak trekt de kaart van de verjonging, waar zowel jeugdig als wijs zich kunnen laven aan een pallet vol muziek. Positieve vibes met een werelds kantje, gevuld door enkele steengoede dj’s. Non-stop muziek die je laat dansen. Geen enkel stil moment en geen minuut verveling. Alle genres door elkaar, een eclectisch en uniek maar prachtig geheel. Gezellig sfeervol cocoonen bij een frisse pint en een leuke babbel. Pas tegen de late avond wordt de muziek in fuifmodus omgezet.

Er zullen heel wat DJ’s achter de draaitafel plaatsnemen, zoals DJ Ubuntu. Bij DJ Ubuntu zijn alle genres onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ubuntu betekent dan ook letterlijk ‘ik ben omdat we zijn’ en gewapend met die wijsheid en een loodzware platenbak, mixt DJ Ubuntu de meest funky grooves naadloos aan elkaar. Van disco tot reggae, van funk tot house, DJ Ubuntu is de ideale gangmaker om de eerste dansbenen van de avond los te maken. DJ Daglicht brengt dan weer club sounds zonder grenzen en met een hoek af. Van Braziliaanse funk tot elektronische dance. Van vette bass naar ghettotech. Daglicht neemt je mee op wereldreis en laat je dansen tot de zon weer opkomt. Vaste DJ Desperado is natuurlijk ook terug van de partij. Deze goedlachse spring-in-t-veld is inderdaad al jaren een vaste waarde op het Labadoux festival en mag ook deze editie zeker niet ontbreken. DJ Desperado mixt een exotische cocktail van afro-latin tunes, balkanbeats, ethnogrooves, reggae vibes, tropical bass & urban sounds. Verwacht je dus maar aan een bruisende fiësta die elke dansvloer laat ontploffen.

De Stroate

Bobalicious brengt een ritmisch spervuur met de genadeloze precisie van een scherpschutter. De roekeloze ritmebommen van Bobalicious zijn altijd een schot in de roos en zorgen er keer op keer voor dat de dansvloer ontploft. Stilstaan is strafbaar! De mannen van Wise Men zijn een complementair duo die elkaar vonden door hun liefde voor reggae en soundsystem culture. De een met een indrukwekkende platencollectie en de ander een certified gearhead die zich graag bezighoudt met studio werk. Denk 70’s style tape delays, een overdaad aan draaiknoppen en jazzy trompetsolo’s. Een niet te missen set, dus! Ook Studio 33-45 is van de partij of twee gepassioneerde vinylliefhebbers en echte crate diggers. Een collectie te groot om niet te delen. Verwacht geen zielloze partytracks en superieure turntableskills. De aandacht bij dit duo gaat naar aangepaste laidbackvibes met toetsen van jazz, soul, funk, reggae, dub, hiphop en downbeat instrumentals. Altijd 100% op vinyl. Señor Bugus brengt een tropische selectie van verschillende stijlen en genres. Dancehall, reggae, cuma, balkanbeats, latin, afro,… de lijst houdt niet op. Hij neemt je mee naar alle uithoeken van de wereld en met zijn laaiend enthousiasme zette hij al veel dansvloeren in vuur en vlam. Wij zijn er zeker van dat dit bij ons niet anders zal zijn! Bounty Radio zijn dan weer meesters van het zwoelgevoel. Zon op jouw smoel. Blink ze maar op en laat ze maar shinen. Dansen wordt verzekerd met deze kameraden achter de draaitafels. Bounty Radio garandeert een tropisch feestje. Voor de fans van vloeibare kokosnoten, zand tussen de tenen en bamboe-rietjes.

DJ Nazdrovje heeft een grote voorliefde voor folk(rock) en Guinness, een ideale match met Labadoux, lijkt ons. Hij laat folkrock, biertentklassiekers, balkanbeats en Nederlandstalige wereldhits naadloos in elkaar overvloeien tot een heerlijke cocktail die iedereen kan smaken. Al enkele jaren verzamelt Groev Troev voornamelijk Nederlandstalige plaatjes. Van beat, rhythm & blues, tot soul, funk en disco. Van chanson en kleinkunst tot schlagers. Verwacht je maar aan een eclectisch allegaartje die iedereen doet stralen. Kokonuts laat je muziek ontdekken die je nergens anders hoort. Ze nemen je mee in de diepste krochten van hun platenbakken die overal ter wereld werden aangevuld. Je wordt meegezogen in een mix van Afrikaanse ritmes, Latijns-Amerikaanse grooves, tropische Global beats, Aziatische funk en zwoele reggae. Hedendaagse floorfillers en oldskool classics wisselen elkaar af en vormen een onverwachte aanval op je dansschoenen. Overgiet dit met een humoristisch sausje, tap het af met het beter MC-werk en je krijgt een heerlijk hevig feestje. De Stroate is een jeugdcultuurcentrum dat alle expressievormen van de hiphopcultuur samenbrengt. Ze organiseren workshops en evenementen om jonge artiesten die de smaak te pakken kregen een platform te geven. Verwacht je op Labadoux maar aan een echte showcase met de jongeren van De Stroate! Tweede Asem is dan weer een collectief van muziek- en vinylfanaten die hun collectie met de wereld willen delen. Een tijdloos allegaartje over genregrenzen heen. Swingend tussen funk, disco en afrobeat, naar elektronica, synthpop en psychedelic. Alleen maar positieve vibes voor een tweede adem.

Labadoux Festival op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 mei. Info en tickets: www.labadoux.be.

