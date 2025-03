Barbara Ardenois neemt soloalbum op in Sint-Pieterskerk: “Deze locatie heeft een heel bijzondere akoestiek”

Verschillende straten rond de kerk werden afgesloten voor de opnames van het nieuwe project van muzikante Barbara Ardenois. Enkel plaatselijk verkeer mocht passeren in specifieke straten.

Barbara Ardenois, die sinds maart resideert in cc De Ververij in Ronse, werkt intensief aan haar nieuwe soloalbum. Dit project, onder de vleugels van Cluster, werd opgenomen in de kerk van Kaster. Dat Barbara’s ouderlijke huis in Kaster ligt, is niet de hoofdreden van haar keuze voor de Sint-Pieterskerk. “Die kerk heeft een heel bijzondere akoestiek”, zegt Barbara. “Mijn muziek resoneert daar optimaal. Ik experimenteer met elementen uit de Zweedse herderstraditie en de Karelische Kantele traditie.” Via die weg brengt zij haar Dreamy Folk Flow-project Triveni tot leven. De naam Triveni, verwijzend naar het samenvloeien van drie rivieren, symboliseert de drie muzikale invloeden die Barbara in haar project samenbrengt.

“Er was al een veelbelovende try-out in Ronse”, vertelt Liselotte Vantrappen die de zakelijke leiding heeft over Cluster. Het album, getiteld Two winters, One Midnight Sun: Nordic Landscapes, belooft een dromerige reis te worden door verstilde klanklandschappen. Perfect voor de schemeruren waarin het daglicht speelt met de duisternis.

Internationale klasse

De muzikale reis van Barbara is indrukwekkend. Na een masterdiploma klassiek accordeon in Gent en Italië, trok ze naar het hoge Noorden voor de prestigieuze Nordic Master in Folk Music, een samenwerking tussen toonaangevende conservatoria in Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland. Daar ontmoette ze haar gastmuzikanten waarmee ze nu het Triveni trio vormt.

Rodebjer, een virtuoze Zweedse folkvioliste, verweeft traditionele melodieën met hedendaagse arrangementen. In 2022 ontving ze een Visby-beurs voor haar meeslepende spel. Ryynänen, een kanteleartieste met een fascinatie voor klankexperiment, debuteerde in 2023 met Taite. Met deze opnames zet Ardenois haar artistieke zoektocht verder in de sfeer van Noordse folk. (GV)