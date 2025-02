Bandit en Herbert Verhaeghe palmen zaal De Bosgalm weer in

Voor het vierde opeenvolgende jaar organiseert Monique Vandierendonck een concert door de Vlaamse zangers Bandit en Herbert Verhaeghe. Dat is het geval op zondagmiddag 23 februari in zaal De Bosgalm op de wijk Don Bosco. Eerst krijgen de aanwezigen een verzorgd middagmaal voorgeschoteld en daarna zingen de twee Vlaamse artiesten elk tweemaal een halfuur, dus in totaal twee uur. Komen luisteren zonder te tafelen, kan ook.

Uit alle windstreken

Monique wordt voor de organisatie van het concert bijgestaan door haar zoon Mario Vandewalle. Ze wonen in de Leysafortstraat in Lichtervelde. Eind december hebben ze in de kerk van Don Bosco met succes hun eveneens jaarlijkse kerstconcert in goede banen geleid.

Het geserveerde middagmaal (deuren open vanaf 11 uur) bestaat uit soep, duivelsgebraad met groenten en kroketjes en een dessert. Deelnemen kost 52 euro per persoon, drank niet inbegrepen, maar de zangoptredens natuurlijk wél.

“Ik ben zelf grote fan van de twee genoemde zangers”, zegt Monique. “Het zijn in hun genre heuse toppers. Ik kijk uit naar hun komst. Mijn doel ik om de mensen een onvergetelijke dag te bezorgen. Ze zakken vanuit alle windstreken af om de maaltijd en het concert bij te wonen. Herbert Verhaeghe en Bandit zullen hun mooiste liedjes zingen. Hun nummers brengen warmte. Het zijn soms vrolijke liedjes en soms ontroerende.”

Hun zorgen vergeten

Monique pleit voor een wereld waarin de mensen iets voor elkaar overhebben. “Er is al ellende genoeg”, zegt ze. “Een zangnamiddag als deze doet de aanwezigen hun zorgen vergeten. Dat maakt mij gelukkig.”

Het eten dat aangeboden wordt, is van prima kwaliteit. Wie het concert toch zonder maaltijd wil bijwonen, betaalt 25 euro en wordt pas vanaf 13.30 uur in de zaal verwacht. De show start even later. Dansen is mogelijk voor wie daar zin in heeft. (JS)

Reserveren kan via Mario Vandewalle, 0476 50 91 45.