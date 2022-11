Bandcave en De Nachtwacht organiseren tweedaagse Vuurdoop: podium voor jong talent in Tielt

Voor beginnende bands is het geen sinecure de weg naar het publiek te vinden. Brecht Taghon van muziekcafé De Nachtwacht en Wout Debacker van de kleinschalige concertzaal Bandcave slaan daarom de handen in elkaar om aanstormend talent een eerste podiumervaring te geven tijdens Vuurdoop op 18 en 19 november.

“Ik speel zelf in de band Lucid Dreams. We maakten ons eigen repetitiekot in AZ Kabel (het bedrijf dat Wout onlangs van zijn vader overnam, red.). We hadden de ruimte en al het nodige materiaal. Ik wou daar iets meer mee doen”, vertelt Wout (29).

Bandcave sessions

“In 2018 richtte ik Bandcave op. Bands kunnen de ruimte huren en gebruik maken van het materiaal. In samenwerking met platform Vibe, schreef ik daarnaast ook een permanente kans uit. Zo werden de Bandcave Sessions geboren. Artiesten schrijven zich in op het platform. Ik luister zonder vooroordeel naar de ingestuurde demo’s en elke maand kies ik een band die bij ons een optreden verzorgt op vrijdagavond. De genres gaan van metal tot wereldmuziek, van elektropop tot jazz. Het gebeurt dat artiesten op eigen initiatief bij ons komen aankloppen om een try-out te mogen spelen. Zo kregen we al Brihang, Ntrek en Olsan over de vloer.”

De Nachtwacht staat al langer bekend als hét muziekcafé van Tielt. “Muziek is mijn grootste passie en dat weten mijn klanten. Dit najaar staat er zo goed als elke zaterdagavond een optreden gepland. Net zoals Wout laat ik alle genres aan bod komen. Door de jaren heen heb ik een goede neus voor opkomend talent ontwikkeld. Meskereem Mees, Dirk. en Bluai speelden hier al, nu staan ze op de bekendere festivals en podia in het land”, vertelt Brecht (33).

Samenwerking

“Brecht en ik vinden elkaar natuurlijk in onze liefde voor muziek. We houden elkaar op de hoogte van onze agenda en komen vaak naar elkaars optredens. We wilden samen iets organiseren. De keuze voor jong talent zonder podiumervaring lag voor de hand. We schreven een kans uit op Vibe en 170 bands of artiesten schreven zich in”, gaat Wout verder. “Niet iedereen had de aankondiging goed gelezen. Bekendere bands of iets oudere rockers schrapten we meteen uit de lijst”, pikt Brecht in. “We beluisterden eerst apart alle demo’s om zo tot een shortlist van 20 namen te komen. Daarna kwamen we met nog drie vrienden samen voor de definitieve selectie van zes bands.” “Onze smaak loopt grotendeels gelijk. Sommige bands wilden we allebei op ons podium, maar met een frisse pint erbij kwamen we snel tot een akkoord”, lacht Wout. “We kijken uit naar ons eerste samenwerkingsproject. Drie bands op vrijdag in Bandcave, drie op zaterdag in De Nachtwacht”, besluit Brecht.

Programma

Inkom gratis. Vrijdag 18 november, Bevrijdingslaan 11, deuren open 20 uur. Zaterdag 19 november, Nachtwacht Kasteelstraat, ook om 20 uur. Bandcave: Danitsia (singer-song), Soft Boy (alternatieve rock-pop), Reines (synthpop indie-rock). Nachtwacht zaterdag: Lone Wolf (singer-song), Secret Sinners (rock), The Pale Kokonuts (rock). (LV)