Band uit Koksijde Attention Attention stelt trots haar eerste EP voor

Vijf jaar na de oprichting van de band pakt Attention Attention nu uit met hun eerste studio-opnames. Die staan verzameld op een EP, die zowel digitaal als op vinyl verschijnt. “We zijn bijzonder trots op dit resultaat, dat we nu ook willen voorstellen tijdens een kusttour met huiskamerconcerten.”

Attention Attention, dat zijn zanger-gitarist Nick Herweyers (37), toetsenist Tim Duyck (31), drummer Arne Demoen (37) en bassist Kris Demets (56). Hoewel de bandnaam anders doet vermoeden, zijn zij niet zozeer schreeuwers. “We brengen rustige pop en rock met strijkers, dat zo doet denken aan een balorkest”, zegt frontman Nick. “Tijdens liveshows laten we de strijkers meestal horen via een oude taperecorder, die zo ons vijfde bandlid is.”

Tussen twee coronagolven door doken de muzikanten voor het eerst de studio in, met een strijkerskwartet. Het resultaat is een EP met zes nummers, waaronder de titeltrack ‘The Beach Stays The Same’. “Dat is een ode aan enkele overleden jeugdvrienden”, vertelt Nick. “We vonden het confronterend om te zien hoe onze levens verdergaan, terwijl dat van hen gestopt is. Daarom zochten we een beeld rondom ons dat er nog hetzelfde uitziet als pakweg twintig jaar geleden, toen ze nog leefden dus. Dat vonden we uiteindelijk in het strand en de zee.”

Die single staat al enkele maanden op de onlineplatforms, maar nu volgen dus nog meer nieuwe songs. En die verschijnen niet alleen digitaal, maar ook op vinyl, in een oplage van tweehonderd exemplaren.

Kusttour

“Zowel voor het artwork als voor de opnames en de afwerking gingen we de samenwerking aan met enkele grote namen uit de Vlaamse muziekscène. We hebben hier ruim onze tijd voor genomen en staan te popelen om de EP nu ook live voor te stellen aan het grote publiek”, vervolgt Nick.

Dat gebeurt zaterdagavond in de repetitieruimte van de East Garden Studio in Deerlijk. “Daarna willen we graag een kusttour doen, met een intiem huiskamerconcert in elke kustgemeente”, klinkt het nog.

Wie hen graag wil ontvangen voor zo’n optreden mag een mail sturen naar attentionattentionband @gmail.com.

(WV)

De plaat is zaterdag verkrijgbaar tijdens de releaseshow en is daarna ook terug te vinden in enkele platenzaken.