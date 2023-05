Band ‘Raaf De Witte’ debuteert aan zijde Raymond van het Groenewoud: “Nederlandstalige songs met hoek af”

Wie houdt van maatschappijkritische en tegelijk Nederlandstalige muziek vindt in de nagelnieuwe Heulse band Raaf De Witte het beste van twee werelden. Op 17 mei staat de zeskoppige band voor zijn grote vuurdoop in OC De Vonke in Heule. Tijdens hun debuut worden ze bijgestaan door de grootmeester van de Vlaamse kleinkunst, Raymond van het Groenewoud. “Iemand als Raymond verdient een volle zaal”, zegt tekstschrijver Simon Callens.

Een oude rot in het vak samen met een hypergemotiveerde nieuwe band moeten op 17 mei vanaf 19 uur OC De Vonke doen vollopen. De verwachtingen voor het debuut van Raaf De Witte staan hooggespannen. De band wil Nederlandstalige en tegelijk ruige muziek combineren met maatschappijkritische klanken. “Ons eerste liedje heet bijvoorbeeld Rode kool met worst, en gaat over het gegeven dat iemands geaardheid even banaal is of zou moeten zijn als een bord rode kool met worst. Anderzijds werken we nu aan de song Lichterlaaie waarbij iemand op zoek gaat naar het dorpje Lichterlaaie waar een heel mooi huis schijnt te staan. Heavy shit en complete nonsens gaan dus hand in hand bij ons”, zegt Simon Callens, die de teksten schrijft voor de band. De zes bandleden, met Michael Dewitte, bekend van Radio Vader, als leadzanger, liepen elkaar per toeval tegen het lijf, maar de klik was er meteen. “Het is een blend van mensen met elk hun verhaal, maar het klikt op alle vlakken wonderwel en er is drive en goesting om aan hetzelfde verhaal te schrijven”, vult Simon aan.

De klik tijdens de repetities was er al, nu is het aan Raaf De Witte om die ook over te brengen naar het grote publiek. Op 17 mei vormt de grote zaal van OC De Vonke het decor voor hun vuurdoop waar ze hun eerste nummers wereldkundig maken. “Er gingen al 250 tickets de deur uit maar we zouden toch graag minstens 400 mensen verwelkomen”, aldus Simon.

Blij met Raymond

Om De Vonke vol te doen lopen, kan Raaf De Witte rekenen op een publiekstrekker van formaat. Niemand minder dan Raymond van het Groenewoud speelt diezelfde avond een uur zijn beste nummers. De keuze voor Raymond is een bewuste. “Wij zijn allen fan van Raymond die de grondlegger is van de Nederlandstalige rock en die ook nooit bang is geweest van een schopje tegen wat schenen hier en daar. In de zoektocht naar een grote naam om op de affiche te plaatsen – vandaag komt helaas niemand uit zijn zetel voor Raaf De Witte – viel onze keuze meteen en collectief op Raymond. Tot onze verbazing zag hij dat zitten”, lacht Simon. Zo’n ronkende naam moet de ticketverkoop nog verder de hoogte injagen. “Want Raymond verdient een volle zaal. En wij zullen ernaast staan als kids in a candystore die willen tonen wat we kunnen”, zegt Simon.

Tickets zijn te koop via https://www.facebook.com/RaafDeWitteBand