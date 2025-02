Band Neander uit Deerlijk maakt werk van terugkeer

Na enkele jaren stilte is Neander helemaal terug en klaar om opnieuw het Nederlandstalige muzieklandschap te veroveren.

De band met roots in Deerlijk behaalde in 2017 de tweede plaats in de prestigieuze Nekka Wedstrijd – een van de meest gerenommeerde wedstrijden voor Nederlandstalige muziek – en bewees daarmee tot de top van de Belgische muziekscene te behoren. Frontmannen Nikolaas Debusschere (Dogwalker) en Marino Dendooven (Green Onions) vormen samen het creatieve hart van de band en raken luisteraars meteen met hun naadloos samenvloeiende stemmen. De band wordt vervolledigd door Frederik Hellyn (bas) en Yentl Vanderiviere (piano en backing vocals).

Na een periode waarin de bandleden zich toelegden op hun eigen muzikale projecten keert Neander terug met nieuw origineel Nederlandstalig werk dat rock-, pop- en alternatieve elementen combineert en waarbij harmonieuze samenzang een centrale rol speelt. Met een herkenbare stijl en een stevige boodschap richt de band zich tot iedereen die op zoek is naar authentieke en betekenisvolle muziek.

De band werkt momenteel aan een debuutalbum en is klaar om zijn stempel te drukken op de Nederlandstalige muziekscene. Neander heeft ook al enkele optredens op de agenda staan waar fans hun muziek live kunnen ervaren: op zondag 4 maart in het kader van het festival Lalapop in zaal Oosterluys in Harelbeke en op vrijdag 16 mei in eventhal Uzien in Deerlijk. (DRD)