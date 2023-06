Balthazar-bassist draagt lied op aan overleden broer: “Overweldigd door de reacties”

Simon Casier, bassist bij indierockgroep Balthazar, brengt met het nummer ‘Wish You Were Here uit’ een muzikaal eerbetoon aan zijn broer. Wannes stierf ruim vier jaar geleden na een tragisch ongeval. Het nummer duurt liefst 46 minuten. “Na een kwartier had ik niet door dat ik nog altijd bezig was.”

Wat een doorsnee zaterdag moest worden begin december 2018, veranderde in een nachtmerrie voor iedereen die Wannes Casier kende. Na een noodlottige val van de trap bij hem thuis in Gent belandde Wannes in een coma. Na wekenlang vechten verloor de 34-jarige muzikant de strijd. Hij was bijzonder geliefd en kende heel wat mensen als voormalig barman en uitbater van een gitaarwinkel. Zelf was hij gitarist bij de band Astromancer en had hij de liefde voor zijn muziekinstrument doorgegeven aan zijn broer Simon, die bassist is bij de populaire rockband Balthazar.

Pakkend eerbetoon

Met zijn alter ego Zimmerman pakt Simon, afkomstig van Aartrijke bij Zedelgem, nu uit met een pakkend eerbetoon aan zijn broer. Wish You Were Here is een 46 minuten durend nummer, dat heel diep uit het hart en de ziel van Simon lijkt te komen. Het resultaat is zo beklijvend en intiem dat je haast het verdriet kan voélen.

Vier jaar lang schreef en schaafde Simon aan het nummer. Zonder plan of strategie, maar gewoon omdat het goed voelde. “Ik heb er weinig over nagedacht”, aldus Simon. “Ik schreef het voor mezelf, maar ik voelde dat ik het moest delen. Ik ben overweldigd door de vele positieve reacties. Veel mensen sturen mij lange berichten, dat ze het leuk vinden of dat ze er troost in vinden. Dat doet wel deugd, maar het is tegelijkertijd heel intens. Iemand vroeg onlangs of ik me nu anders voel na dat nummer te releasen, maar eigenlijk niet.”

Broers Simon en Wannes waren twee handen op één buik. © GF

Net zoals je verdriet of rouwverwerking heel moeilijk in een vak kan steken, geldt dat ook voor het nummer van Simon. “Het is een single en een album tegelijkertijd. Ik ben begonnen met de melodie, maar had na een kwartiertje niet door dat ik nog bezig was. Ik was het nog niet beu en het voelde nog niet klaar. De tijd was niet belangrijk. Ik wilde vooral een goeie spanningsboog en die vond ik. Dat lange, melodieuze en repetitieve verloop is iets wat mijn broer ook mooi vond en kon appreciëren bij groepen als Pink Floyd of Mogwai.”

Opvallend: Simon wil het nummer slechts één keer live spelen. Dat doet hij op zaterdag 29 juli op M-IDZOMER in Leuven. “Alleen al praktisch is het niet evident, want we staan daar straks met twaalf man op het podium. Maar ik wil ook niet dat het nummer ergens aan kracht verliest. Hoe dan ook zou het niet hetzelfde zijn als ik het vaker speel. Het is nooit gemaakt geweest met de bedoeling om het live te spelen.”

Onmacht

Simon heeft veel geleerd van Wannes, niet alleen gitaar spelen. “We maakten nooit ruzie. Hij was de lievere en chillere versie van mezelf”, glimlacht Simon. “Of ik kwaad ben geweest? Goh, er was niets om kwaad op te zijn. Het was een stom accident. Het was eerder… onmacht. Natuurlijk is er een leven voor en na, ja. Maar ik heb veel steun gehad van mijn lief(Noémie Wolfs, red.) en mijn ouders. Door dit alles sta ik wel anders in het leven. Ik weiger me op te jagen in futiliteiten. Ik denk altijd: er zijn ergere dingen in het leven. Daarom sluit ik ook minder compromissen, dat is ook duidelijk in dit nummer. Of dat ook zo is bij Balthazar? Dat is een ander verhaal natuurlijk, daar sta ik niet alleen. We zijn trouwens weer aan het repeteren voor wat optredens straks. En dat is altijd weer plezant. Mijn focus ligt even daarop. En op dat optreden in Leuven uiteraard, want dat moet helemaal goed zijn.”

‘Wish You Were Here’ van Zimmerman is nu uit. Je kan het beluisteren en kopen via www.zimmermantheband.com.