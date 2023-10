Avelgems Accordeonfestival viert jubileum met Franse touch

Het Avelgems Accordeonfestival viert zijn twintigste verjaardag met een feestelijke muzikale en culinaire reis naar Frankrijk op zaterdag 4 en zondag 5 november.

Het Accordeonfestival werd voor de eerste keer georganiseerd in 2003, in het kader van het tweejaarlijkse Feesteworpweekend. De volgende editie volgde in 2005 en sindsdien werd het evenement jaarlijks georganiseerd in het kader van het grensoverschrijdende project Passpartout, met partners als l’Accordéon moi j’aime (Tournai), Wazemmes l’Accordéon (Rijsel), Airbag Festival (Brugge) en Roubaix à l’Accordéon.

“Het festival wil culturele bruggen bouwen tussen Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk”, verduidelijkt organisator Joachim Wannyn. “Dat doen we door artiesten uit te nodigen uit de drie regio’s tijdens een volksfeest waar alle stijlen en culturen elkaar ontmoeten rond hét volksinstrument bij uitstek: de accordeon.”

Het programma

Op zaterdag 4 november is er om 17 uur de start van de Feesteloop. Van 18.30 tot 20 uur kan men genieten van een feestelijk kaas- en wijnbuffet met heerlijke producten van lokale handelaars. De opbrengst gaat integraal naar vzw Esperantoo. Kaarten kosten 25 euro (of 15 euro voor kinderen onder 12 jaar). Reserveren kan via de Facebookpagina van vzw Esperantoo. Vanaf 19.30 uur zijn er gratis liveconcerten, gevolgd door Bal Guinguette met Les Invités Quartet & Ivan Olivas (live) en dj Amélie Poulain van 22.30 tot 00.30 uur. De toegang is gratis.

“Naar aanleiding van de twintigste verjaardag is er ook een expo met foto’s, affiches en herinneringen van de voorbije jaren. Je kan ook een aantal oude accordeons bewonderen uit de collectie van muzikant-verzamelaar Pol Ranson uit Zwevegem”, aldus Joachim. Doorlopend is er ook Bar Guinguette en animatie.

Op zondag 5 november wordt in Theaterzaal Spikkerelle om 15 uur ook de Franse cultfilm Amélie Poulain gespeeld.