Augustijn Trio te gast in Meulebeke

De Meulebeekse Davidsfondsafdeling vierde in 2024 zijn eeuwfeest met tal van activiteiten. De kaarsjes op de feesttaart zijn nog maar net uitgeblazen of daar is het opnieuw met een unieke nieuwjaarsreceptie.

“We zijn erin geslaagd om op zaterdag 25 januari Augustijn Vermandere, jawel de zoon van Willem, naar Meulebeke te lokken samen met zijn twee trouwe beroepsmuzikanten”, aldus voorzitter Filip De Clerck. “Augustijn kreeg de muziekmicrobe te pakken op 8-jarige leeftijd. Toen startte hij in de academie met klassieke piano. Tijdens zijn puberteit kwamen daar gitaar- en basgitaarlessen bij. Augustijn werd doordrongen door de muziek en hij bouwde een eigen opnamestudio. Zijn muziek omschrijft hij als luisterpop. De teksten vindt hij heel belangrijk en ‘-pop’ omdat zijn muziek voor iedereen toegankelijk is.”

“Tijdens zijn liveoptredens laat Augustijn zich steeds begeleiden door twee topmuzikanten: Micha Vandendriessche op drums en Wim Buysse op bas. Ondertussen heeft Augustijn 4 lp’s in het West-Vlaams opgenomen. Zijn meest recente lp draagt de titel ‘Vier’, misschien wel een West-Vlaamse knipoog naar het muzikale vuur dat in hem brandt. In Meulebeke brengt hij zeker nummers als Mijn Land, Een klein Gebaar, Ja Santé en Assan.” (LB)

Augustijn Trio treedt op zaterdag 25 januari om 20 uur op in OC Vondel. Davidsfondsleden betalen 15 euro, anderen 20 euro. Er is een gratis drankje om te klinken op het nieuwe jaar. Meer info: www.meulebeke.davidsfonds.be,dfmeulebeke@gmail.com en 051 48 52 79.