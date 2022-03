Atomic Vulture virtueel

Op vrijdag 11 maart biedt Cultuurcentrum Brugge, in samenwerking met muziekclub N9 in Eeklo, een (virtueel) concert van Pothamus en de Brugse band Atomic Vulture. Muziekliefhebbers die zich niet naar Eeklo willen begeven, kunnen het concert virtueel beleven in een gloednieuwe, digitale uitvoering van de stadsschouwburg.

Bezoekers van het virtueel concert maken een (doldwaze) avatar aan en genieten in de virtuele schouwburg van de livestream van het concert in N9. Omdat dit experiment kadert in de gamewerking van het Brugse cultuurhuis, valt er nog veel meer te ontdekken. Pothamus mixt sludge, tribal en post-rock tot een meeslepende trip. Dit Mechelse trio boetseert de wereld met repetitieve riffs, zwevende drones, trance opwekkende percussie en schurende baslijnen. De driekoppige space rock band Atomic Vulture serveert groove, ambient en een injectie psych en doom. Een etherisch rockgeluid. (SVK)

Info: www.ccbrugge.be