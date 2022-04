Art’Iz Songwriters Showcase palmt oud goederenstation in

Op zaterdag 30 april organiseert Vi.be, het aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector in Vlaanderen, het evenement Lokale Helden. De organisatie stimuleert op die dag zoveel mogelijk anderen om lokaal talent een podium te geven. In Izegem springt kunstacademie Art’Iz op de kar.

Het project kreeg de naam Art’iz Songwriters Showcase. “Naast het verwerven van muzikale kennis en vaardigheden en het genot van samenspelen, leggen we ook de nadruk op het creërende aspet”, zegt Art’Iz-directeur Wim Belaen. “Daartoe riepen we enkele jaren geleden de richting Songwriting in het leven. Op wekelijkse basis begeleiden drie coaches onze jonge muzikanten bij het schrijven van eigen songs. Ze werken samen intensief aan zelfgeschreven muziek, teksten en arrangementen.”

Op 30 april zullen de songwriters samen met hun medemuzikanten hun één uur durende showcase drie keer brengen, om 11, 13 en 16 uur. De locatie blijkt een verborgen parel in de stad: het oud goederenstation langs de Dirk Martenslaan. “De gouden tip kwam via clustermanager Vrije Tijd van de stad Nele Descheemaeker”, zegt de directeur. “Dankzij architect en mede-eigenaar Dirk Moerman én de steun van de stad krijgen we de kans om deze unieke plek om te toveren tot een heuse evenementenlocatie.”

Steun van Lotto

Alle Lokale Helden-projecten konden meedingen naar extra financiële steun van Lotto. De drie mooiste projecten krijgen 1.000 euro extra en de Art’Iz Songwriters Showcase is een van de gelukkige winnaars. “Dankzij deze steun kunnen onze songwriters straks een opnamestudio intrekken om hun eigen nummers in een professionele omkadering op te nemen”, glunderen coördinatoren David Demeyere en Mattias De Rycke.

Uitgeweken Izegemnaar Steven Bossuyt, die onder de artiestennaam Sherman muziek maakt, is een van de coaches en ook enthousiast over het project. “Leerlingen kunnen naar dit soort projecten toewerken en dat creëert een zekere dynamiek”, zegt hij. “Het maakt het allemaal wat concreter voor hen en het doet altijd deugd wat podiumervaring op te doen.”

Heerlijke ervaring

Cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA) ziet het helemaal zitten. “Waarom op een opname wachten als je het helemaal zelf kan maken?”, zegt hij. “Midden in een enthousiast publiek zien, horen en beleven hoe gedreven muzikanten solo of met hun band creaties in première brengen, is een heerlijke ervaring waar ik zelf al meermaals van heb mogen genieten.”

De songwriters die op het podium zullen klimmen, zijn Arnaud Braem (18), Lore De Backer (16), Alex De Meulemeester (18), Luc Delaere (70), Loucka Szydlowski (18), Mathieu Vanneste (29) en Sara Bruyninckx (17). Ze krijgen naast Steven ook ondersteuning van coaches Mattias en Ambert Meert. (vadu)